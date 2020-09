Lorena Gómez ha confesado que «cada uno se lleva con su familia como mejor sabe», ante los rumores de mala relación con la familia de René Ramos. Así explica ella la situación que existe con su familia política

Lorena Gómez se está cansando cada vez más de que sus relaciones familiares sean puestas en entredicho y es que no solo se habla sin cesar de su posible mala relación con Pilar Rubio, sino que también se ha puesto sobre la mesa que su trato con la familia Ramos también podría dejar mucho que desear. La cantante no quiere que se especule más sobre estas cuestiones, dado que lo único que consiguen es que surjan rencillas con su familia política o que se vean obligados a demostrar públicamente algo que, de manera natural, no nacería, con el único objetivo de acallar bocas y silenciar los rumores.

Difícil es la situación en la que se ha colocado a Lorena Gómez desde que enamorase a René Ramos, hermano del jugador Sergio Ramos. Su romance con Vania Millán parecía contar con el beneplácito no solo del público, sino también de Pilar Rubio. La propia Miss aseguraba a SEMANA que Pilar Rubio a ella la consideraba amiga, mientras que Lorena Gómez debía conformarse, por el momento, con disfrutar del título de cuñada. Pero las últimas informaciones no apuntan exclusivamente a valorar su vínculo con la colaboradora de ‘El Hormiguero’, sino que también se señala que entre Lorena y la familia directa de René Ramos podría no existir la armonía que se esperaba. Una cuestión que ella ha querido zanjar de raíz, por miedo a que esto de pie a malentendidos y un problema con su familia política.

“Al final, quien sabe finalmente la relación somos nosotros, que somos la familia y jamás en la vida habrá algo por lo que hablar, ni algo por lo que destacar. Yo al final creo que es ley de vida, cada uno se lleva con su familia como él sabe y no hace falta exteriorizar ni publicar nada al mundo”, comienza a explicar Lorena Gómez, que en sí no niega que existan ciertas rencillas con la familia Ramos.

Además, en la entrevista concedida a ‘Europa Press’, Lorena Gómez explica cómo es René Ramos como padre y cómo ya está en su mente darle un hermanito a su hijo. También explica sus nuevos proyectos profesionales, a pesar del parón que ha supuesto la llegada del coronavirus para todo el gremio de los artistas. Vea el vídeo.