Lorena Gómez está viviendo un gran momento personal. La artista mantiene una relación sentimental con René Ramos, el hermano de Sergio Ramos. Con permiso del futbolista y Pilar Rubio, la pareja acaparó gran protagonismo en la boda de ellos, ya que era la primera que les veíamos juntos. Desde entonces, Lorena ha hablado en diferentes ocasiones de su relación con el representante de futbolistas, que es a lo que se dedica René.

Lorena cuenta nuevos detalles de su relación con René

La cantante ha respondido a la típica ronda de preguntas que sus seguidores le han realizado. Obviamente, uno de los temas por los que más han preguntado ha sido por su relación con René Ramos. Lorena Gómez ha contado cómo conoció a René y lo cierto es que hace ya unos años de este hecho.

Tal y como ha desvelado la cantante, Lorena y René se conocieron en un concierto de Manuel Carrasco. «Coincidimos la primera vez en un concierto hace tres años… ahí algo hizo click y los dos lo sentimos igual. La próxima vez que nos vimos ya fue para quedarnos”, ha confesado.

No descarta pasar por el altar

Desde entonces, Lorena y René se han vuelto inseparables. Además, la artista no esconde su deseo de casarse con el representante y tener hijos con él. Aunque no es necesario seguir este orden, no siente la necesidad de pasar por el altar antes de convertirse en padres.

A pesar de que su relación va viento en popa, no quiere dejar atrás su trabajo. «Antes que todo va mi disco, que es lo que tengo ganas de que salga y lo vean y escuchen. Todo el mundo me pregunta por todas estas cosas (en referencia a su boda y a ampliar la familia) y yo siempre digo que primero el trabajo y que si tiene que venir todo lo demás, vendrá», dijo el mes pasado a un acto al que acudió.