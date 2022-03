María Casado ha recibido en ‘Las tres puertas’ a la actriz y cantante Lolita Flores, quien ha conversado con ella sobre los espectáculos que tiene en cartel y sus próximos proyectos. En el programa de Televisión Española, la artista ha recordado a su madre, Lola Flores, a su padre, Antonio González ‘El Pescaílla‘. También ha hablado de los feliz que se siente en su faceta como abuela o de los achaques «de la edad» que padece a sus 64 años.

La colaboradora de ‘El Hormiguero‘ ha contado que tiene la misma energía de siempre, pero su cuerpo empieza a mostrar síntomas propios del avance de los años: «Tengo la mácula rota, un principio de artrosis, la variante de la Delta, pero lo he pasado», decía, entre risas. «Son los achaques que nos dan a (Javier Sardá) y a mí», comentaba, haciendo referencia al mítico presentador de ‘Crónicas Marcianas’.

«Tengo un ojo más grande que otro»

«Tengo la mácula rota… Se me ve. Tengo un ojo más grande que otro. Yo me lo noto. Con los dos veo bien, pero cuando me tapo te veo este te una cara bien y la otra como Picasso. Pero, bueno, me lo pinto. Son cosas que pasan», ha explicado Lolita en la cadena estatal. Esto le surgió tras haber contraído coronavirus. «Me vacuné la tercera vez el 14 de enero. Lo pillé y se me rompió la mácula del ojo… Cogí el Covid. Cogí una variante de la Delta. He estado 14 días metida en una cama. Pero bueno, ya está, ya lo he pasado. Nos va a tocar a todos, así que gracias a la vacuna he estado en mi cada y no me ha tocado estar en un hospital ni en una UCI, que es mucho peor».

La mácula ocular es una pequeña zona ubicada en el centro de la retina ue permite tener la visión de los detalles y el movimiento. Esta zona hace posible distinguir las caras y poder leer, por ejemplo. Luce como una pequeña mancha amarilla en el interior de la retina. Un agujero macular es cuando se produce una rotura o apertura justo en el centro de la retina, que es la zona a la que se denomina mácula. Cuando esto sucede, quienes lo padecen sufren de visión borrosa y por lo general distorsionada (se pueden llegar a ver las líneas rectas o las letras onduladas o combadas). También puede parecer que nos falta un parche de visión central. Este tipo de problemas suele aparecer a partir de los 50 años y es bastante común en mujeres.

Lolita se ha ido a otros países de viaje para conocer el lugar, pero también para ser anónima. #LasTresPuertas6 ⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/aSWHdF5M3d — La 1 (@La1_tve) March 9, 2022

En su entrevista con Casado, Lolita ha hablado de los feliz que la hace su nieto Noah, hijo de su hija Elena Furiase, al que les permite cosas que nunca consintió a sus propios hijos. «Me muero… Mira que yo decía que como a mis hijos no iba a querer a mis nietos, pero realmente se les adora. Los quiero con locura». A sus hijos nunca los dejó entrar en el salón, pero a su nieto hasta los deja comer helado de chocolate en su sillón blanco y le dice: «No pasa nada, se levan, tiene funda, no pasa nada». Se le cae la baba, está claro: «No tengo que educarle, para eso están sus padres».

La hija de la desaparecida Faraona atraviesa un momento especialmente dulce en el terreno personal. Sus hijos y los hijos de estos le proporcionan grandes satisfacciones. Recientemente enviaba una preciosa carta a su hija con motivo de su 34 cumpleaños. “Felicidades, chiquitita mía, 34 años que me has dado de felicidad, de orgullo de madre, de artista… porque además de actriz, eres artista completa”, escribía en su cuenta de Instagram. “Madre como tú pocas he visto. Te deseo que todos tus sueños se cumplan, que tus hijos crezcan sanos y sean felices, y sobre todo tú, porque si tú lo eres lo seremos todos. Te quiero mi vida, felices 34 años. Estoy lejos de ti hoy, como dice Noah, pero siempre contigo y en ti. Besos millones”.

El único amor que le falta a Lolita sería el de una pareja. Aunque está soltera, no descarta volver a enamorarse si surge la ocasión. Eso sí, lo ve difícil. «No me queda tiempo para el amor. Además, entre mis hijos y mi nieto me tienen absorbida», ha confesado. Se considera afortunada en amores, porque ha «amado» y «me han querido mucho», pero últimamente se ha vuelto perezosa en materia de ligar. Ya no está abierta a ello, “ni para cantarlo siquiera”. Incluso ha reconocido: «Me molesta compartir cama desde que me separé de mi último marido».

Te interesará saber...