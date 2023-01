La ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa continúa copando titulares y cosechando un sinfín de reacciones. La última en pronunciarse ha sido Lolita Flores quien durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ ha sentenciado a la socialité. «Ella es una mujer muy lista y no da puntada sin hilo».

La artista ha recordado que en su momento mantuvo una amistad con Isabel Preysler en la época en la que estaba casada con Julio Iglesias. «La conocimos bastante. Íbamos mucho a merendar y tuvimos mucha relación aunque no la puedo considerar mi amiga». Lolita ha subrayado que se trata de una persona «muy inteligente» y que «algo habrá pasado cuando Isabel ha decidido poner fin a esta relación. Sigue siendo la reina de corazones porque mi amiga Carmen Ordóñez no está. No ha cobrado ni un duro dando la exclusiva y ha sido en Navidad. Algo habrá pasado».

Lolita Flores: «A rey muerto, rey puesto»

En los últimos días ha sonado con fuerza un rumor que vincula a Isabel Preysler con un empresario sevillano, algo que ella ha desmentido de forma rotunda. Lolita también ha sido cuestionada al respecto. «Si tiene otra ilusión: a rey muerto, rey puesto». Asimismo ha aprovechado para elogiar a la madre de Tamara Falcó. «Yo cuando la conocí era una mujer muy divertida. Muy simpática. Le gusta mucho reírse. A mí nunca me pegó mucho la relación de ellos dos porque son dos mundos opuestos. La vida es así. Él es encantador también».

Lolita Flores ha contado una anécdota sobre Mario Vargas Llosa con la que ha querido dejar claro que es una persona desinteresada. Al menos así lo fue en su día con ella. «Yo lo único que puedo decir es que yo iba a hacer una obra de teatro de Varga Llosa y compré los derechos. Me costaron 3.000 euros. Al final no la hice por distintos motivos y ese dinero Vargas Llosa me lo devolvió. Creo que es un hombre generoso y creo que a Isabel no pediría absolutamente nada a un Premio Nobel».

La artista ha intentado entender el fin de este idilio: «Por experiencia en mis propias carnes yo me separé la última vez y no había terceras personas. Nos llevábamos muy bien, pero hubo un momento de mi vida que yo estaba haciendo teatro y me tenía que acostar más temprano. Él tenía un bar. Llega un momento en el que no hay relación. No teníamos conversación alguna».

Isabel Presyler desmiente tener una nueva ilusión

Tras su ruptura con el Nobel de Literatura, Isabel Preysler no se plantea enamorarse de nuevo. «Lo único que quiero es estar tranquila una temporada larga o el resto de mi vida con mis nietos, que es lo único que me divierte de verdad«, ha afirmado en conversación con el diario Abc. Se encuentra en Estados Unidos, país al que ha viajado para visitar a sus hijos, Enrique y Chabeli Iglesias, y para pasar tiempo junto a sus nietos.

Los primeros rumores que relacionaron a Isabel Preysler con un empresario saltaron en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. Fue Alejandra Prat quien dijo que tenía «una nueva ilusión en Sevilla». La periodista no quiso entrar en demasiados detalles y tampoco dio ningún nombre. Sin embargo, sí confesó que se trataba de un hombre que estaba vinculado al mundo de los negocios.