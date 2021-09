«Dejen ya de criticarme», dice la cantante, que ha cerrado su cuenta de Twitter después del aluvión de «vejaciones».

Esta semana, Lolita Flores ha protagonizado una inesperada polémica por las declaraciones que realizó el pasado 4 de septiembre el plató de ‘La Sexta noche’. La artista acudía al programa para promocionar ‘Llévame hasta el cielo’, la nueva obra que protagoniza. El presentador, Hilario Pino, le preguntó abiertamente: «¿Eres feminista?«, a lo que ella respondía: «No, soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer«. Esa fue la chispa que hizo desatar una hoguera de críticas encarnizadas en las redes que, horas después, provocaba que cerrara su cuenta de Twitter, cansada del aluvión de insultos y descalificaciones.

«Por supuesto que soy feminista»

Sin embargo, Lolita no llegó a clausurar su perfil de Instagram. Un perfil que este martes ha utilizado para matizar sus palabras. Así, ha aclarado que con su respuesta nunca tuvo intención de echar por tierra el feminismo. En un vídeo emitido desde el salón de su vivienda, la cantante y actriz ha explicado: «Desde mi casa quiero aclarar algo, que parece ser que se ha creado bastante polémica por haber dicho que no soy feminista. Está claro con la carrera que llevo desde hace 47 años, por supuesto que soy feminista».

«Estoy en contra del abuso, estoy en contra de todo lo que está pasando con las mujeres, estoy en contra de esas mujeres que van tapadas en Afganistán, estoy en contra de que la mujer no tenga su libertad. Estoy a favor de que tengan la misma igualdad en los salarios y en todo lo que corresponda a las mujeres. Pero por favor, dejen ya de criticarme», ha añadido.

«Quizás me expliqué mal en La Sexta… Lo que yo quise decir es que hay movimientos feministas con los que no estoy de acuerdo. Pero por supuesto que estoy a favor del ser humano, a favor de la mujer y a favor de que de una vez por todas nos respeten y nos traten como merecemos. Espero que con este vídeo se quede aclarado cuáles son mis manera de pensar. Tengo muchos años ya para aguantar insultos y vejaciones. Precisamente por eso, porque que soy una mujer. Y no las aguanto. Ni yo ni deberíamos aguantarlas ninguna», ha destacado en su mensaje.

«No soy machista»

Por último, ha zanjado la cuestión dejando los puntos sobre las íes: «¿Que soy feminista? Sí. ¿Que no estoy de acuerdo con algunos movimientos feministas? También. Pero machista no soy. Y siempre a favor, desde que era una niña, en la igualdad entre hombres y mujeres. Buenas tardes y nos vemos en el teatro, en el Quique San Francisco. Besos a todos».