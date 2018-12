El emotivo mensaje de Lolita Flores a su nieto que hace llorar a sus fans

Este 2018 ha sido un gran año para Lolita Flores, pero más allá de por sus triunfos profesionales -que ha tenido muchos-, especialmente por haberse convertido en abuela. A la cantante se le cae la baba con su nieto, el hijo de Elena Furiase. El pequeño Noah ha venido a alegrar sus días, pero más si cabe ahora que la Navidad llena de luces y color sus hogares. A pesar de echar en falta a los que ya no están, Lolita prefiere celebrar la felicidad que le produce tener un nuevo miembro en el conocido clan.

El orgullo de la “abuela gitana”

Así lo ha querido dejar claro la propia Lolita, que ha escrito un tierno mensaje en su perfil personal de Instagram, en el que ha dejado un emotivo mensaje a su nieto. Ella está orgullosa de ser su “abuela gitana” y más de lo que significa el retoño ahora en su vida, convirtiéndose en la mejor noticia que ha recibido en el año que estamos a punto de despedir.

El emotivo mensaje de Lolita Flores

“Feliz Navidad. No me gustan, echo de menos a mi gente, pero tú has llegado para saber de mis alegrías, de mis lágrimas, de mi cansancio y de mi locura, porque soy Flores y te quiero con locura. Tú eres mi Navidad y serás mi Navidad mientras esta que escribe, tu abuela la gitana, exista. Por encima de todo, de todos, y de nadie, Noah, mi vida”, escribía Lolita Flores, orgullosa de su nieto y de cómo le ha devuelto la ilusión en Navidad.

La alegría que ilumina su Navidad

Este mensaje ha emocionado a sus seguidores, que no han dudado en comentar la tierna foto que Lolita Flores ha colgado en su perfil de Instagram. Comentarios como “felicidades por ese bombón que la vida te regaló”, le escriben sus fans, que están muy felices de ver la alegría que inunda ahora a la familia Flores, después de haber recibido al pequeño Noah el pasado mes de octubre.

Presume de nieto desde el primer día

