11 La respuesta de Lolita Flores

“Me parece demencial, de denuncia, que digan que soy algo que no soy y que tengo algo que no tengo. Lo voy a hacer públicamente mañana en rueda de prensa, pero desde aquí lo digo ya: soy una curranta que vivo de alquiler, a mucha honra, y lleno la nevera a fuerza de trabajo y sacrificios. No sé de donde sacan estas mentiras, pero la denuncia os va a caer desde el juzgado. Estoy harta de mentiras e injusticias, así nos va”, escribía la hija de Lola Flores en Instagram.