«El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida«, ha comenzado a explicar la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Lola Ortiz está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida después de haber tenido que decirle adiós al amor de su vida, Luis Ojeda Suárez, quien fallecía el pasado 23 de abril de forma repentina a los 20 años. Después de que el club canario UD Las Palmas confirmara la triste noticia, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha roto su silencio a través de las redes sociales y ha explicado cómo se siente tras sufrir este duro varapalo.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram en donde podemos ver felices instantáneas y momentos de la pareja, Lola Ortiz ha aseguro que está destrozada y cada segundo que pasa echa mucho de menos al que fuera su pareja. «No soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo. Ayer te escribí una carta y la mandé al cielo, espero que te haya llegado», afirmaba la joven.

De la misma manera, la canaria ha querido agradecer todas las palabras y los bonitos mensajes que le han llegado en las últimas horas. «Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy completamente destrozada. No sé cómo sobrellevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con todo mi alma. Y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Gracias familia por todos los mensajes», relata.

Asimismo, en otra de las historias que llevaba el hilo musical de su relación, la canción «Disfruto» de Carla Morrison, rota de dolor ha indicado que esperaba que sus seguidores disfrutaran de ella tanto como ellos solían hacerlo. «Te echo de menos gordi«, repite.

Luis, su ángel de la guardia

Lola Ortiz aún no puede hacerse la idea de no volver a ver a la persona que le hacía sonreír de oreja a oreja todos los días y centrada en recordar los maravillosos momentos junto a su chico. «Ayer buscaba una farmacia de guardia y resulta que la que estaba abierta llevaba prácticamente tu nombre. No podía creérmelo. No sé si es una señal, pero quiero pensar que eres mi ángel de la guarda y que vas a cuidar de mi», relataba.

Ahora mismo, la exconcursante de ‘Supervivientes’ está centrada en sobreponerse de este duro golpe y ha tomado la decisión de desconectar de su teléfono. «Pero es que no tengo ánimos para eso, no puedo», finaliza. La noticia ha pillado por sorpresa a todos y más aún teniendo en cuenta que hace tan solo una semana Ortiz compartía una romántica imagen en blanco y negro junto a su chico con motivo de su cumpleaños. Feliz cumpleaños cariño 🖤aunque parece que el cumple es mío, porque vaya regalo me llevo 😍😍», era el mensaje que acompañaba a la imagen.