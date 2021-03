Lola de ‘La isla de las tentaciones’ ha hecho un spoiler en toda regla antes de que se emita su hoguera final con Carlos y Diego.

‘La isla de las tentaciones’ llega a su fin esta semana, por lo que muy pronto descubriremos qué ha sucedido con las parejas que forman el reality. Aunque el final de algunas de ellas es más que evidente, hay quien se ha adelantado y ha hecho un auténtico spoiler para los espectadores. Con millones de personas pendientes de las hogueras finales de los 10 concursantes, Lola se ha adelantado y nos han confirmado que ni su historia con Diego ha funcionado, ni tampoco con Carlos, el cual han vetado en el programa tras ser detenido por agresión sexual. En sus redes sociales, Lola publicó una imagen junto a su nuevo novio, un joven llamado Iván Rubio que es futbolista y, además, un tiktoker que se ha hecho famoso durante el confinamiento.

A pesar de que Lola compartió esta fotografía solo con sus mejores amigos de Instagram, alguien de su círculo ha filtrado una imagen en la que aparece Lola junto al valenciano. En una instantánea en la que aparecen ambos con gafas de sol, Lola felicita a su chico por su sexto mes de aniversario. «Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tú y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor», ha escrito. De este modo, se confirma que la leonesa dio de nuevo un giro de tuerca a su vida y que tras aclararse comenzó una nueva relación. Sin embargo, lo que quizás no esperaba era esta repercusión, pues deben guardar secretismo acerca de lo que ha sucedido tras el reality para mantener en vilo a la audiencia.

Este joven del que se ha enamorado tiene 27 años, es procedente de Alicante que juega en C.D. Polop y cada día aumenta su número de seguidores. Tanto es así que ya ha alcanzado más de 65.000, una cifra muy alejada de la conseguida por Lola. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha superado los 500.000 seguidores, lo que prueba que son muchos los que permanecen pendientes de ella.

A pesar de que en un principio parecía estar ilusionada con Simone, tras ver a Diego le juró que le demostraría que podía confiar en ella, siendo horas después cuando se besó por primera vez con Carlos. Con muchas incógnitas todavía por resolver, hay espectadores que se han quejado de todo lo que se ha ido conociendo antes de la final y el posterior reencuentro entre ellos. Muchos sospechan que Claudia ha seguido conociendo a Toni fuera de la isla, al igual que creen que Marina y Lobo han comenzado una relación sentimental una vez acabó el incendiario programa. ¿Lo que ha hecho saltar todas las alarmas? Las imágenes que ambas parejas han compartido en los mismos enclaves al mismo tiempo, lo que hace pensar que no rompieron su vínculo en las hogueras finales.