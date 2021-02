La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco acaba de compartir con todos sus seguidores el logro que ha conseguido como estudiante y se muestra de lo más feliz.

Rocío Flores no puede estar más orgullosa de la etapa que le ha tocado vivir. Tras su paso por ‘Supervivientes’, del que solo saca cosas positivas, la joven daba el paso de independizarse junto a su novio, Manuel Bedmar, en Málaga. Allí está centrada en sus estudios del Grado Superior de Nutrición y dietética y cumple con sus compromisos profesionales como ‘influencer’.

El hecho de tener más de 617.000 seguidores en las redes sociales no solo le hace contar con un gran número de fans incondicionales. Esto supone también recibir cada día numerosas críticas, ya sea por las publicaciones que comparte como por todos los retoques estéticos a los que se está sometiendo.

Pero no solo eso. Y es que muchos han cuestionado en las últimas horas su faceta como estudiante. Cuando la mayor parte de los jóvenes universitarios se encuentran en época de exámenes, muchos de sus seguidores se preguntan que qué tal le ha ido a ella. Y el resultado no puede haber sido mejor. Y es que ha conseguido aprobar todo: «Me estáis preguntado mucho por mis exámenes. Estoy feliz, aprobé todas», dice feliz.

Rocío Flores ha conseguido aprobar todos los exámenes

Ella misma comentaba hace unas semanas que es emprendedora al trabajar como autónoma y no como asalariada, algo que llevaba a cabo ya desde «mucho antes de salir en televisión«. Además, insistía en que estudiaba un Grado Superior de Nutrición y dietética, lo que ahora le ha dado buenas noticias.

Ademas, revelaba que tiene muchas obligaciones y reconoce que gracias a pertenecer a su familia ha podido ir a ‘Supervivientes’. «Si no hubiese nacido en mi familia obviamente no hubiese ido porque no sería personaje público, pero eso es de cajón. No hay que tener un máster», explicaba Rocío Flores tras las críticas que ha recibido en los últimos meses.

Por otro lado, señaló que tanto antes como después de su paso por la pequeña pantalla, ella se ha centrado en sus estudios, consciente de lo importante que es formarse de cara a su futuro. De hecho, desde que terminara la última edición de ‘Supervivientes’, la joven no ha querido aparecer públicamente en ningún otro programa de televisión. Está centrada en sus estudios y obligaciones como ‘influencer’, que le ocupa la mayor parte del tiempo de su día a día.

Centrada en sus estudios, no ha vuelto a pisar un plató de televisión

La gran noticia de sus aprobados llega después de que haya sido cuestionada y criticada por todos los retoques estéticos que se ha hecho a lo largo de estos meses. Esta semana sorprendía a sus seguidores con el último retoque estético al que se había sometido al someterse a una bichectomía para afinar su rostro y marcar sus mandíbulas, una intervención que se realizó hace tres meses y cuyo resultado ha visto ahora la luz.

La joven de 24 años está espectacular y, además, muy feliz con el resultado, sin embargo, esta semana ha mejorado otra parte de su rostro. Rocío ha dado un paso más y esta vez se ha decantado por perfeccionar su sonrisa con un tratamiento innovador por el que cada vez se decantan más rostros conocidos: el invisalign, la ortodoncia invisible.