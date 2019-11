José Bono, el que fuera presidente del Congreso de los Diputados y exministro socialista, ha presentado este martes su nuevo libro, ‘Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad?’. Una ocasión perfecta de dejar claro lo que opina sobre la actual situación política, cómo ve su partido bajo el mandato de Pedro Sánchez y, por supuesto, también sobre qué opina sobre la boda de su hijo, José Bono Junior, que acaba de anunciar su compromiso con Aitor Gómez.

Pocos conocían la condición sexual del hijo de José Bono, aunque nunca se ha tratado como un secreto en la familia y en los mentideros del cuore. No se hablaba de ello por respeto a los protagonistas, quienes debían ser los encargados de dar el paso cuando creyeran conveniente. Ahora que lo han hecho, anunciando sus planes de contraer matrimonio el próximo mes de junio de 2020 en el Ayuntamiento de Toledo, José Bono ya puede hablar sin reparos sobre esta buena nueva que trae felicidad a su familia.

¿Qué opina José Bono sobre la boda de su hijo? ¿Cómo ve a su hijo en estos días? El expolítico no ha tenido reparos en responder a las preguntas de los reporteros, mientras desgrana algunos detalles de su nuevo libro. Reconoce estar “feliz y encantado” y aunque prefiere no entrar demasiado en materia, no duda en desvelar qué es lo que más valora en estos momentos, en los que su familia está en el foco de la noticia, aunque sea por una buena noticia.