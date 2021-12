La pandemia provocada por el coronavirus está volviendo a azotar a gran parte del país. La nueva variante Ómicron está dejando datos desoladores en la Península y son muchas las Comunidades Autónomas que están buscando nuevas restricciones para frenar la sexta ola. Por este motivo, son muchos los que llaman a la responsabilidad en estas fechas tan señaladas como es la Navidad, en la que las reuniones familiares y con amigos están a la orden del día. Hace unos días, en ‘El Hormiguero’, Nuria Roca y Juan del Val pedían a sus seguidores que se quedaran en casa y que este año intentaran limitar sus reuniones. Unas palabras que tienen mucho sentido sino fuera porque ahora son ellos los que han cogido un vuelo para poner rumbo a unos días de descanso. Esto ha hecho enfadar y mucho a algunos des sus seguidores, que han estallado a través de las redes sociales.

La presentadora comparte una foto en el aeropuerto y desata la polémica

Al parecer las palabras que pronunciaron la pareja en el plató de Pablo Motos no tienen nada que ver con sus propias decisiones personales. Esto es precisamente lo que critican sus seguidores de Instagram en la última publicación de la presentadora en la que anuncia que se marcha de viaje. Nuria Roca ha compartido una foto desde el aeropuerto sin imaginarse el revuelo que iba a causar y que se iba a convertir en el centro de la polémica. «Vamos que nos vamosssss! ✈️», escribía.

Son muchos de sus seguidores los que se han percatado de que en la última tertulia hablaron de la responsabilidad de quedarse en casa y han aprovechado esta fotografía para hacérselo saber. Los internautas están enfadados con la presentadora. Así se lo hacen saber. «En la última tertulia comentabais que todo el mundo se quedara en casa, no viajara.. etc.etc.», «Hay un refrán que dice algo que viene a colación. Está muy bien decir unas cosas en televisión y después hacer lo contrario. Eso se llama incoherencia«, «No viajar, no juntarse con la familia….no has cumplido ni una. El problema no es no hacerlo, que tienes tu derecho, el problema es decir públicamente una cosa y hacer otra. Un poco de respeto a la audiencia por favor» o «Acojonante tanto decir que la gente se quede en casa y colgando fotos en aeropuerto» son algunos comentarios que ha recibido Nuria en su último post.

Nuria Roca se defiende de las críticas

Horas después de que publicara la imagen y ya asentada en el hotel en el que se hospeda, Nuria Roca ha compartido una fotografía defendiéndose de las críticas: «Buenas noches!

Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar«, ha comenzado diciendo. «Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia. Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten», ha continuado.

Ha sentenciado su post diciendo lo siguiente: «Y no, ya sé que no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer, pero como hace tiempo que no contesto a nada, me apetecía aclarar. Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho.

Besos a todos. 😘♥️».