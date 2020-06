Gonzalo Montoya siempre ha dado que hablar tanto en redes sociales como fuera de ellas. Su participación en ‘La isla de las tentaciones‘ terminó con su ruptura con Susana Molina, una separación de la que permaneció la audiencia del reality durante semanas y que a él le dejó con el corazón hecho añicos. Al sevillano le costó superar el hecho de que su expareja quisiera seguir la vida sin él, algo de lo que se hizo eco en programas de televisión y en su canal de MTMAD. Aunque ahora vuelve a ser noticia por unas palabras que nada tienen que ver con su pasado amoroso, sino con el título que ha escogido para una de sus últimas publicaciones en su Instagram. «Foto homosexual verano 2020«, ha escrito junto a una imagen en blanco y negro.

Desde ese instante, se han disparado las críticas hacia el joven, polémica que ha alcanzado mayor repercusión desde que el artista, Pablo Alborán, revelara públicamente que es homosexual. «La foto preciosa tú eres top, pero el título te lo puede guardar para ti … callarse en muchas ocasiones en la opción más inteligente», «Yo le pondría de titulo FOTO DE GILIPOLLAS! Sin más», «Nadie cuando mira una foto de ese estilo piensa en la condición sexual», «¿Y las otras fotos eran de hetero? Cambia de siglo, hijo» o «¿Qué hay de diferencia entre una foto catalogada como “homosexual” y otra “heterosexual”? ¿TU PALETISMO? ¿TU INCULTURA? ¿TU HOMBRÍA?», son solo algunos de los comentarios de los seguidores de Gonzalo Montoya.



Mensajes ante los que ha estallado, respondiendo a todos ellos, pues estaba indignado. «Este es mi punto de vista» o «tu punto de vista me importa bastante poco», son las respuestas que Gonzalo ha escrito en sus redes, demostrando que le es indiferente y que en ningún momento se ha planteado borrar el título que tanta polvareda ha levantado en los últimos días. De hecho, un día después ha publicado una imagen con la que responde a muchos de ellos: «Hater, disfruta de tu cena porque te lo acabas de comer». Unas palabras que ha acompañado de una imagen en la que Gonzalo Montoya hace un corte de manga mirando a cámara y que tampoco han sentado bien a sus seguidores.

Una multa por algo que no cometió

Hace tan solo unos días Gonzalo volvió a convertirse en noticia, aunque esta vez por un asunto relacionado con la Justicia. Le suplantaron la identidad tras perder el DNI, hecho que nunca llegó a denunciar. «Yo creo que esto le pasa a todo el mundo en la vida pero no como a mí, porque creo que tengo cara de primo, de tonto y muy mala suerte. Hace cuestión de ocho meses o así perdí el DNI y no lo denuncié, error por mi parte. Ahora me llega una multa de 800 euros porque me han cogido fumando porros en Arganda del Rey, que no tengo ni pu… idea de dónde está», aseguró en sus redes. A pesar de que ya ha aprendido la lección, se ha visto obligado a pagar la multa, ya que no tiene manera de demostrar que realmente no era él. «Por no haber denunciado pues el pajarillo al que detuvieron dio mi DNI y claro, ya no se puede demostrar. Total, que he tenido que pagar 800 pavitos por fumar porros», añadió Gonzalo.

Este fraude ha supuesto un gran desembolso para el sevillano, más aún si se tiene en cuenta que, según él, ni siquiera cometió el delito. En este momento, es consciente de la importancia que supone esta pérdida, por lo que la próxima vez denunciará ante las Autoridades con el fin de no verse de nuevo en un problema de este calibre.