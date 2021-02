La excolaboradora se ha defendido de quien la acusa de llevar un exclusivo Rolex que le fue sustraído en su domicilio.

Raquel Bollo vuelve a ser noticia por un engorroso asunto. Tras la última entrevista de la andaluza en ‘Sábado Deluxe’, una mujer que vive en la capital hispalense ha denunciado que el reloj de lujo que luce la excolaboradora es robado. Esta señora, que se ha puesto en contacto telefónico con Kiko Hernández, asegura que el exclusivo complemento que luce la ex de Chiquetete en su muñeca es de su propiedad. Y está dispuesta a todo con tal de destapar a la sevillana.

«El Rolex que lleva puesto Raquel Bollo me lo robaron hace unos meses junto con otros muchos más relojes. Un total de 150.000 euros en relojes. Vivo en Sevilla y sufrimos un robo en casa. Ayer por casualidad vi la entrevista de Raquel Bollo y vi el reloj. Supe que es el mío. Ya está denunciado a la policía, pero quiero que sepa que es una cómplice delincuente al comprar joyas robadas«. Con este contundente mensaje, la supuesta propietaria del Rolex que luce Raquel Bollo ha denunciado que esta ha adquirido una pieza robada.

La mujer que reclama la propiedad del Rolex de Bollo ha explicado a Hernández que «al mes del robo me llegaron los nombres de las personas que entraron a robar a mi casa. Ellos ya están detenidos y estoy a la espera de juicio. Son tres gitanos de Sevilla que viven en Torreblanca y en las 3.000 viviendas, dos barrios conflictivos. Al poco tiempo me llegó quién había comprado mis relojes y me dijeron el nombre de Raquel Bollo. No hice caso porque al no tener pruebas no podía hablar con la policía».

Raquel Bollo: «No tengo que dar explicaciones»

La respuesta de Raquel Bollo no se ha hecho esperar. Enfadada, ha respondido a las acusaciones. Y a través de mensajes enviados a Kiko Hernández ha zanjado: «Se acabó ya la tontería. Yo estaba disponible 24/7, pero ya no trabajo en ‘Sálvame’ y no tengo que dar explicaciones».

«El reloj que yo he sacado el otro día lo he sacado 50.000 veces. Lo tengo desde hace dos Reyes, me lo regalaron hace dos Reyes. Y tengo mi cajita y tengo todo», ha detallado Bollo. «Tengo mi reloj y mi cajita y no tengo que dar mas explicaciones. Y a partir de ahora esta señora quiere seguir diciendo que yo he robado su reloj o que yo lo he comprado robado tendré que ir a mis abogados, denunciar a esta señora y a cualquiera que lo diga». No está dispuesta a que se la cuestione y por eso tomará las medidas que tenga que tomar. «Ya no me corto con nadie. Ni con programas, ni con colaboradores, ni con señoras», ha afirmado.

La supuesta dueña del Rolex: «Quiero que se sepa la clase de persona que es Raquel Bollo»

La supuesta dueña de su Rolex, por su parte, insiste en su afán de esclarecer el asunto. Porque está convencida de que Bollo tiene algo que le pertenece: «Cuando vi a Raquel Bollo enseñando mi reloj en su mano supe al segundo que es mi reloj. Ya lo sabe el grupo de robo de la policía secreta de Sevilla. Ellos me han dicho que esta misma tarde pondrían en marcha la investigación. Esta tarde voy a con mi abogado para que me diga qué debo hacer al respecto. Y el hecho de contarlo en vuestro programa es porque quiero que se sepa la clase de persona que es Raquel Bollo, que sabe que compra joyas que no son suyas».

Desde que dejó su trabajo en ‘Sálvame’, Raquel Bollo está centrada en su faceta como empresaria. En noviembre del pasado año lanzó su primera colección de ropa. Una aventura que iniciaba tras probar suerte con sus diferentes colecciones de joyas. Desde entonces, la página web de su firma RB Raquel Bollo se ha convertido en fuente de inspiración para todas aquellas que siguen su estilo. En su tienda online ella misma luce los modelitos que vende. E incluso su hija, Alma Cortés Bollo, hace sus pinitos como modelo y lleva los diseños, cuyo precio no son en absoluto costosos.