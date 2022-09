Este domingo, 11 de septiembre, Paloma Cuevas cumple 50 años. Una significativa fecha que celebrará rodeada con los suyos y en la mayor intimidad posible. Eso sí, este cumpleaños llega en medio de las numerosas informaciones que apuntan a que le habría dado una nueva oportunidad al amor gracias a Luis Miguel. No obstante, celosa de su vida privada, ambos hacen lo posible para llevar con discreción esta amistad especial. A este respecto, la empresaria tiene un llamativo gesto que acalla todos los rumores sobre la relación con el cantante.

Paloma Cuevas y Luis Miguel son muy celosos de su vida privada. De hecho, intentan estar lo más alejados del mundanal ruido, aunque a veces no es posible. Tal y como pudo saber SEMANA, se alojaron hace unos días en La Zagaleta, una exclusiva urbanización ubicada en el municipio de Benhavís. No obstante, esto no se ve reflejado en sus redes sociales. A pesar de que mantienen una buenísima amistad desde hace años, esta revista ha podido comprobar que no se siguen en redes sociales. Un gesto llamativo puesto que a la empresaria le gusta seguir a todos sus amigos y a todas las cuentas que le interesan.

No obstante, no hay rastro del cantante mexicano. Luis Miguel no sigue a ninguna cuenta. Puede que se trate de una estrategia para despistar a todos y hacer creer que no hay ninguna relación entre ambos. Aunque, tal y como se puede comprobar, Paloma Cuevas causa sensación entre los clubs de fans del interprete de «Ahora te puedes marchar», puesto que son varios los que la siguen en su cuenta de Instagram.

Han coincidido en varias ocasiones este verano

A lo largo de este verano, Paloma Cuevas y Luis Miguel se han reunido en varias ocasiones y hemos podido verles cenando juntos en un restaurante de Madrid. También se han dejado ver en Miami, cuando ella tuvo que viajar, hace unas semanas, para atender sus compromisos profesionales con la firma Rosa Clará. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido este romance.

Tiempo atrás se llegó a informar que el supuesto interés del cantante estaría motivado por su deseo de comprar «La Cetrina», la finca que fue la residencia familiar de la empresaria y Enrique Ponce. Aunque el entorno de ambos se encargó de desmentir la noticia. En la actualidad, Paloma Cuevas y Luis Miguel están solteros y no han dejado de apoyarse el uno al otro ante sus respectivas rupturas. Esto explica que se hayan encontrado en numerosas ocasiones, tanto en España como al otro lado del charco.