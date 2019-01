El llamativo cambio de imagen de Rosa Benito

Rosa Benito ha vuelto al foco de la noticia después de que anunciara que va a volver a ser abuela. La excolaboradora de ‘Sálvame’ decidió hace unos años despedirse de la televisión y desde ese momento, se ha mantenido en un discreto segundo plano. Eso sí, sigue contando cómo es su día a día a través de Instagram.

Leer más: El misterio del nuevo amor de Rosa Benito que ella niega que exista

Pues bien, a través de sus redes sociales, Rosa Benito no solo anuncia algunos datos de su vida personal. Hace unos días, precisamente, la colaboradora hacía partícipe a sus más de 108.000 seguidores que su hijo está esperando un bebé: “Este niño q se ríe con tantas ganas y su tía la que adoraba tanto a los suyos. Este niño que es mi hijo,me va a hacer… 💖”, ha escrito emocionada.

Y no solo eso. Rosa Benito ha compartido siempre sus llamativos cambios de look. Y es que la colaboradora es muy valiente y lo demuestra siempre que se decanta por dar un giro radical a su color de pelo. Pero esta vez, Rosa Benito ha dado un paso más: ¡retocar sus cejas! Y este cambio no ha pasado desapercibido.

Rosa Benito anunciaba con esta foto que se iba a retocar las cejas

Antes de someterse a este tratamiento, las encargadas del centro estético diseñaron las nuevas cejas de Rosa.

Momentos previos al tratamiento

Antes del cambio radical…

El resultado final

Así las tenía antes

Más contenido .....