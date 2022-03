No pasa mucho tiempo sin que salga una polémica en torno a Kiko Rivera. Este viernes, Chabeli Navarro ha acudido como invitada a ‘Sálvame‘ donde ha dejado a todos boquiabiertos con una declaración sin precedentes: Kiko Rivera es amante del sexting (sexo de manera virtual) a espaldas de Irene Rosales. Según la ex pretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ella ha sido testigo de una videollamada subidita de tono entre una de sus amigas y el propio Kiko Rivera. Ha asegurado que tanto ella como él se «pedían cosas». Esto ocurrió hace unas semanas, un sábado, mientras que Irene Rosales desempeñaba su trabajo como colaboradora en ‘Viva la vida’.

Chabeli Navarro señala a Amor Romeira como la amiga de Anabel Pantoja que ha hecho sexo telefónico con Kiko Rivera

Aunque al comienzo no ha querido señalar a su amiga, Amor Romeira, las pistas que iba dando Chabeli Navarro no daban a opción a dudar. Y es que según la influencer, su nombre empezaba por «A», acudió a la boda de Anabel Pantoja y que hace un tiempo también fue amiga de Kiko Rivera e Irene Rosales. También que ha visitado muchas veces Telecinco para hablar sobre otras personas, pero no de ella. Todas estas pistas señalaban a Amor Romeira, que se ha mostrado muy enfadada una vez que ha salido a la luz esta información.

La canaria ha hablado con diferentes colaboradores del programa. Sin embargo, Carlota Corredera se ha puesto en contacto con ella sin conseguir una respuesta durante varios intentos. Sin embargo, finalmente ha recibido la llamada de Amor Romeira. La ex concursante de ‘Gran Hermano’ y la presentadora han entablado una conversación y la canaria se ha mostrado muy descontenta con la situación: «Yo estoy muy triste y muy dolida por lo que está sucediendo. A Chabeli la quiero muchísimo y no sé por qué me quiere involucrar a mí en historias que ella ha vivido con Kiko», decía asegurando que ‘A’ no era ella. Sin embargo Chabeli no ha querido seguir ocultando más la verdad. «Amor ya estamos metidas en esto. No voy a quedar yo de mentirosa».

Chabeli Navarro también habría hecho sexo telefónico con el DJ

Y es que antes de que Chabeli Navarro señalara a Amor Romeira, también ha desvelado que ella también habría tenido sexo telefónico con Kiko Rivera. Chabeli cuenta que el hijo de la tonadillera le propuso utilizar la cámara mientras tenían sexo, pero a ella «se le cortó el rollo». Por este motivo, decidió cortar esa videollamada. La joven está segura de que Kiko habrá grabado a muchas mujeres porque cree que es su «modus operandi». Esta información puede poner a Kiko Rivera sobre la espada y la pared. Y es que Chabeli asegura que cada vez que Irene se trasladaba a Madrid para, Kiko le hacía «trastadas con otras mujeres».