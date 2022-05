La audiencia está expectante ante la entrevista de Olga Moreno en ‘Déjate querer’. Horas antes de su emisión en Telecinco, SEMANA publica en exclusiva lo que sucedió entre bambalinas el día de grabación, pues este detalle marcó la actitud de la invitada durante el tiempo que estuvo en plató. Esta revista ha podido saber por fuentes de toda solvencia que Olga recibió una llamada telefónica en la que le comunicaron una mala noticia. Una información que estaba relacionada con la salud de su madre y por la que se mostró apenada en todo momento durante su encuentro con Toñi Moreno.

Aunque Olga Moreno se negó a parar la grabación y quiso seguir adelante con este compromiso televisivo, no pudo evitar que tener sus emociones a flor de piel durante todo el encuentro. La empresaria hizo de tripas corazón e intentó que esta mala noticia no truncara sus planes, pero no lo logró. La ex de Antonio David fue incapaz de mirar hacia otro lado, tal y como cuentan a SEMANA, siendo este viernes a las 11 de la noche cuando el público podrá ver de primera mano todos los detalles del programa de Toñi Moreno en el que Olga será esta vez la protagonista.

Olga Moreno vuelve a un plató de televisión semanas después de que rompiera su silencio en este medio. Lo hace adentrándose en su pasado y recibiendo una sorpresa de alguien muy especial para ella, programa que se grabó el pasado 19 de mayo. Es ocho días después de que Olga estuviera en los estudios de Mediaset junto a la presentadora cuando la cadena ha decidido incluirlo en la parrilla. Olga se convierte en el peso pesado de ‘Déjate querer’, donde los espectadores podrán ver un lado desconocido de ella y se acercará más a la audiencia, ya que se adentrará en su familia más desconocida.

Esta entrevista llega 10 meses después de que la sevillana acudiera a ‘Ahora, Olga’, el formato que se creó para que ella respondiera a todos los asuntos relacionados con Antonio David Flores, Rocío Carrasco y Rocío Flores. Si bien cosechó buenos datos en lo que a audiencia se refiere, un 25,8 %, desde entonces no ha vuelto a grabar ningún programa. Solo ha aceptado la propuesta de Toñi Moreno, la presentadora que logró descubrir muchos secretos de Nacho Palau, pues se confesó de forma descarnada sobre lo bueno y lo malo de su desconocida vida junto a Miguel Bosé.

Además de la presencia de Olga Moreno, en ‘Déjate querer’ está prevista la presencia de los actores Juan Echanove y Maxi Iglesias, que repasarán su papel en ‘Desaparecidos’, lo cual dará pie a un divertido juego de investigación que promete dejar enganchado al público a la pequeña pantalla. En la misma cita se hablará largo y tendido con Olga Moreno, que, según ha podido saber SEMANA, se centrará en sus actuales pilares que no son otros que sus seres queridos y su familia.