Rocío Carrasco estaba viviendo una etapa complicada cuando recibió la llamada de David Valldeperas para que empezara a trabajar en ‘Hable con ellas’.

Para Rocío Carrasco poder ser una de las integrantes del programa ‘Hable con ellas’ fue todo un chute de buena energía en un momento en el que más lo necesitaba. Ella misma asegura que le vino muy bien aceptar esta oferta de trabajo, que significaba su vuelta a la televisión. «A mí ese programa me hizo mucho bien. Yo no he dejado de estar en tratamiento desde el año 2011. Yo he pasado muchos tipos de tratamientos muy fuertes, pero siempre he estado medicada», ha explicado la hija de Rocío Jurado sobre el bien que le hizo trabajar en ese programa.

Ella misma reconoce lo mucho que le ayudó a seguir adelante: «A mí ese programa me dio mucha vida. Me costó en muchas ocasiones poder hacerlo en el sentido de poder estar con mis cinco sentidos. Yo tomaba una medicación fuerte. Me daba miedo que me pudiera quedar dormida. También de repente me reía mucho y luego lloraba. Yo lo disfruté muchísimo», ha reconocido.

Después de desvelar lo mucho que disfrutó su presencia en este programa, Rocío ha querido contar cómo empezó todo. «Yo estaba en mi despacho y de repente recibí una llamada. Hago así y veo Valldeperas. Yo tenía el móvil de David porque en alguna ocasión lo tuve que llamar para decirle que iba a tomar medidas en contra de lo que se estaba diciendo en su programa. Yo no cojo en teléfono. Fui al salón y estaba Fidel. Le pregunté: ‘¿Quién te crees que me ha llamado? Valldeperas’. Me dijo que por qué no lo había cogido», empieza diciendo.

David Valldeperas fue el que llamó a Rocío para ofrecerle trabajar en ‘Hable con ellas’

«Hablando con Fidel me vuelve a sonar el teléfono. No lo quería coger y me dijo que sería por el ‘Hable con ellos’. Pero Fidel, ¿tú crees que me van a llamar a mi para eso», le dijo a Fidel. Finalmente decidió cogerle el telefóno: «Nada más coger, David me dice muy seguido: ‘Hola Rocío, soy David Valldeperas, no me cuelgues antes de escuchar lo que te tengo que decir», dice riéndose.

«Yo tardé poco en decir que sí. Dije que me lo pensaría y le dije que lo avisaría en dos días. Me hice de rogar un poco», explica sobre esa llamada que según ella cambió su vida. Y es que según Rocío Carrasco ha confesado lo bien que le hizo acudir a ese programa y trabajar allí. En este programa coincidió, entre otras, con Sandra Barneda y Yolanda Ramos, con las que hoy en día sigue manteniendo una increíble relación de amistad.

«Nunca me encontré en los pasillos de Mediaset con Antonio David Flores porque hubo una serie de caras caritativas así lo hicieron posible», explica sobre los años que coincidieron ella y Antonio David Flores en las instalaciones de Mediaset.