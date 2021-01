La actriz se ha convertido, sin quererlo, en una de las personas más buscadas en Twitter.

Son muchos los rostros conocidos que se ven envueltos en polémicas por palabras o gestos que tienen lugar en las redes sociales. Lo cierto es que nada de lo que hacen las ‘celebrities’ en las plataformas digitales pasa desapercibido y a, veces con más razón que otras, sus acciones despiertan oleadas de indignación entre los usuarios. Este lunes, Paz Vega se ha convertido, sin quererlo, en una de las personas más buscadas en Twitter. El motivo: dar «like» a un tuit que ha despertado una enorme polémica.

La actriz daba un ‘me gusta’ a un comentario que Lucía Etxebarria había publicado en su cuenta de Twitter. En él, la escritora comentaba: «Ahora decidme si vosotras os quedaríais solas con Rosa María Sardá en un cuarto de baño. Decidme si entendéis mi postura. Decidme si creéis que el PSOE apoya a las mujeres violadas». La sevillana respondía a las palabras de la valenciana con un «me gusta» y un emoticono de corazón morado. Ha sido entonces cuando las redes han echado a arder.

Paz Vega, en el punto de mira

Lo comentarios criticando a la intérprete han corrido como la espuma: «Paz Vega apoyando el acoso tránsfobo y misógino hacia una mujer trans. Las caretas caen», escribían unos. Otros han señalado: «Hasta qué punto puedes y debes permitirte no ser consciente de ciertas cosas siendo un personaje público, con altavoz? Hasta qué punto te puedes excusar en ese desconocimiento y dejadez de realidades no tan ajenas a ti?». También le han caído reproches como: «Paz vega acaba de mostrar apoyo a un post de Instagram en el que se equipara a las mujeres trans con violadores, acordaos de esto cuando se quiera subir al carro de la diversidad el día del orgullo» o «Paz Vega apoyando una caza de brujas TERF de la plagiadora».

En pocas horas, a Paz Vega la han acusado de ser una «TERF«, que es un acrónimo originario del término en inglés de «Trans-Exclusionary Radical Feminist». O lo que es lo mismo: una Feminista Radical Trans-Excluyente. Así de serias se han puesto las cosas. Tanto, que la propia Etxebarría ha salido en su defensa llamando a la calma.

«Están haciéndole una campaña de cancelación a Paz Vega por poner un ‘like’ en una publicación mía. ¡Un like! Si con esto no se ve la cultura de acoso y derribo, ya no sé dónde se va a ver. Por favor, apoyad a Paz Vega. No se merece ladrillos. Basta ya de la cultura del acoso», ha escrito Extebarrria.

También ha habido voces partidarias de la actriz

Aunque han sonado con fuerza las voces detractoras, también ha habido internautas que han alzado su voz a favor de la andaluza. «Somos todas muy feministas pero vamos a linchar a Paz Vega por un emoticono!!!!! La campaña de acoso a las mujeres mola, ¿eh?», señala una seguidora de Twitter. Otra señala: «Linchan a Paz Vega por un like y un comentario apoyando los argumentos contra el mundo queer. Sois un p*ta secta. Y no, no nos vamos a callar. Gracias, Paz. Gracias, Lucía. Ser personaje público y posicionarte en esto es de ser muy valientes. Nos tenemos». Incluso hay quien bromea con la polémica porque no llega a comprender la terminología ni el quid de la cuestión: «A ver: me considero una persona medianamente leída, medianamente ilustrada y medianamente conectada al mundo, pero…¡Alguien me puede explicar qué cojones es «TERF», q ya no me entero de la mitad de las cosas de estas nuevas! Por cierto, casi seguro que coincido con Paz Vega».

En cualquier caso, es muy probable que Paz Vega se haya llevado un enorme disgusto al comprobar cómo su ‘like’ ha logrado hacer reventar las búsquedas en Twitter. A la actriz, que se alzó como ganadora de ‘Mask Singer: adivina quién canta’, le toca lidiar con este amargo trance tras su dulce victoria en el ‘reality’ de Antena 3, el pasado 23 de diciembre.