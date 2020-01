A Malú y Albert Rivera le han salido nuevos competidores. Ahora es el turno de la actriz Leticia Dolera, que ha encontrado el amor al lado de Jaume Asens, diputado por En Comú Podem (Comunes) y hasta hace poco cuarto teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. A pesar que no ha sido hasta ahora cuando ha saltado la noticia, la pareja llevaría saliendo desde hace unos meses.

Según adelanta ‘La otra crónica’, el entorno cercano al político han confirmado la noticia y van mucho más allá y aseguran que se encuentra mucho más rejuvenecido y con «un aspecto estupendo», incluso se ha hecho implantes de cabello.

Leticia Dolera y Jaume Asens, en una presentación

Ambos son de Barcelona, pero por motivos profesionales ambos se mudaron a Madrid, donde actualmente viven y lugar donde ha cuajado su relación. De hecho, el político y la artista se conocen desde hace años y mantenían una gran amistad, que ha desembocado en una relación de amor. De momento, ninguno de los dos han confirmado esta relación.

Eso sí, hace unos meses, concretamente en octubre, Jaume le dedicaba unas bonitas palabras a Leticia Dolera por su cumpleaños junto a una fotografía juntos. Aunque no hicieron saltar las alarmas, ya que el lugar del encuentro era en el estreno de la serie protagonizada y dirigida por ella, ‘Vida Perfecta’.

«Sin duda, lo mejor de la serie es que te hace reír. A mí me cuesta reír con el cine, y @leticiadoleraoficial me ha hecho reír como hacía tiempo que no hacía ante una pantalla.

Leti hoy el día de tu cumpleaños te digo gracias por hacerme reír. Por la inteligencia de tu guión, interpretación y dirección», fueron las palabras del político a Leticia.