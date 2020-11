El canario ha compartido en sus redes sociales varias imágenes en las que se le ve en una fiesta junto a un grupo de más de seis personas, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad.

Este sábado, el Ministerio de Sanidad ha notificado 22.516 nuevos positivos por coronavirus y 347 fallecidos en las últimas 24 horas. Para intentar frenar el avance del virus, las Comunidades Autónomas han establecido distintas restricciones. Aunque son muchas las personas que hacen caso omiso a las medidas y actúan ajenos a la responsabilidad social. Así lo han hecho varios participantes de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’, quienes no han dudado en publicar en sus redes sociales varias imágenes de una fiesta a alta horas de la noche en las que aparecen sin mascarilla y sin guardar distancia de seguridad.

Gracias a las redes sociales de Lester, el que fuera pareja de Marta Peñate, hemos podido ser testigos de cómo él y el resto de participantes del programa de Telecinco (Pablo, Ángel, Cristian, Patri, Dorothy) han acudido a una fiesta en un conocido establecimiento de Madrid saltándose así todas las medidas de seguridad implantadas por la Comunidad de Madrid.

En concreto, a pesar de que eran seis (el máximo de personas que se pueden juntar), lo cierto es que a través de las historias compartidas por el canario se puede apreciar cómo había más de ocho personas en la mesa en la que estaban disfrutando de la velada. Además de esto, una vez de pie, en las imágenes se aprecia como todo el grupo de amigos bailaba sin la mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad. Pero no solo eso, el canario compartió una imagen en la que aparecían todas las nueve persona con las que habían estado disfrutando de la velada.

Una imprudencia y una irresponsabilidad que los participantes de ‘La isla de las tentaciones’ no dudaron en compartir en sus redes sociales para presumir de su reunión tras el programa y en la que bromearon contando varias historias que no se llegaron a emitir. «Exclusiva, ¿vale? Que sepáis que yo dormí una noche con Dorothy y Patri, los tres en la misma cama y eso no se ha visto», contaba Lester entre risas.

La polémica ruptura de Lester y Patri

Se terminó el amor entre Lester y Patri. Así lo ha confirmado la tentadora a través de sus redes sociales unas horas después de irse de fiesta con el canario y el resto de participantes del programa. La ruptura llega unas horas después de último feo que le ha hecho el ex de Marta Peñate. «He pasado una noche de mierda, en un hospital, sola en Madrid. La única persona que esperaba era Lester, pero no apareció. Mientras, se estaban liando con niñatas. Eso es lo que le llena en su nueva vida, me alegro por él», decía la catalana. Asimismo, sobre la polémica foto en la que aparecía desnuda y que Lester publicó sin querer, la asesora de moda ha hecho hincapié en que se trató de un pequeño fallo: «No fue adrede. Que sí, que me ha visto el culo toda España, pero que ni yo soy una cerda ni él es un cabrón. Que parece que no habéis visto vida».