Carmen Borrego ha faltado a su cita con ‘Viva la vida’ este sábado por un problema de salud. La hija de María Teresa Campos ha intervenido en directo para revelar a qué se debe. Tiene un esguince de costilla por el que ha estado algo «fastidiada» durante los últimos días. Todo como consecuencias de unos sonados zarandeos que sufrió por parte de su compañero ‘Torito’.

«No he querido decir nada a nadie porque dicen que luego voy de víctima. He tenido un pequeño problemilla, un esguince en una costilla flotante que se me había hundido un poco. He pasado dos días fastidiada, pero ya estoy bien. Me he ido unos días fuera para descansar», ha contado durante un intervención telefónica con el espacio de Mediaset. Ha añadido que el próximo fin de semana estará al pie del cañón, fiel a su puesto de trabajo.

Todo surge por un percance que sufrió en plató. Torito la agarró en volandas, zarandeándola durante el directo y sintió un fuerte dolor. Carmen Borrego ha querido quitar hierro al asunto asegurando que fue todo fortuito y que no tiene nada en contra de este. Ha confirmado que el primer mensaje que envió fue a su compañero para tranquilizarle y recordarle que no se debía sentir responsable. «Fue una cosa natural y divertida. Tuve la mala suerte que me pasó esto. Una tiene una edad. No tengo absolutamente nada en contra de Quique».

El pasado fin de semana, el dicharachero reportero se convirtió en protagonista inesperado por zarandear de una forma muy cómica a Carmen Borrego y a Alejandra Rubio. Fue entonces cuando la hija de María Teresa Campos aseguró que sintió dolor en una costilla. Unas imágenes que pronto se convirtieron en virales y muchos fueron los que dijeron que veían innecesaria su actitud porque parecía que intentaba ridiculizarlas. Por su parte, Alejandra Rubio abandonó el plató cuando se percató de que había mostrado su ropa interior.

El mensaje de ‘Torito’

Algunos tuiteros se atrevieron a pedir su despido. ‘Torito’ ha querido zanjar la polémica pronunciándose a través de las redes: «¿De verdad, pensáis que levantar en brazos a dos amigas en directo y hacerles el juego del péndulo en plan broma es motivo de humillación, machismo, despido? ¿De verdad lo consideráis así? Que se le viera la ropa interior a Alejandra no fue en ningún momento mi intención, fue un accidente», dijo. Además, aprovechó para dar rienda suelta a su característico humor señalando lo siguiente: «Os espero este domingo en @VivaLaVidaT5 para seguir liándola, prometo por esta semana no hacer el péndulo a nadie. Voy a pensar un regalito para Alejandra y Carmen que se lo han ganado».