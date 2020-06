Emma García está a punto de empezar a disfrutar de unas merecidas vacacaciones. Hace apenas unas horas sabíamos que la encargada de sustituirla durante este tiempo va a ser la que fuera presentadora de ‘Viva la vida’ cuando se puso en marcha este nuevo proyecto en Mediaset, Toñi Moreno.

Mientras llega el momento de poder desconectar del que ha sido un año intenso para todos, Emma García quería hacer un especial por las celebraciones del Orgullo 2020. De hecho, el logo del programa se ha teñido con la bandera del arcoiris. Pues bien, en medio de una charla que han tenido sobre esto, la presentadora de televisión ha querido compartir con todos sus colaboradores y teleespectadores la lección de vida que le dio su hija con tan solo 10 años.

Su hija le dio hace unos años una lección de vida

«Voy a contar la lección de vida que me dio mi hija hace mucho tiempo, cuando era muy pequeña. Tendría ella 8 o 10 años. En una de las conversaciones que tenía con ella, en una ocasión le dije la frase: ‘Ya me lo dirás cuando tengas novio’. Ella me contestó: ‘O novia'», comentaba sobre la respuesta de su hija.

Emma quiso reconocer su error al decirle eso durante una conversación con su hija: «Son frases que decimos sin pensar, y mi hija me lo recalcó así. Fue una lección de vida», explicaba en el plató de televisión. Se trata de su hija Uxue, que es adolescente, pero con la que Emma mantiene una relación estupenda.

Madre e hija mantienen una relación estupenda

Aunque la presentadora de ‘Viva la vida’ no es muy de compartir imágenes de su vida privada junto a su familia, de vez en cuando nos sorprende con alguna publicación. En una de las últimas instantáneas que Emma García compartió junto a su hija, la presentadora demostró la gran relación que hay entre madre e hija.

Mantiene una relación increíble con su hija

«¡¡¡Hacemos un buen equipo, maitia!!!❤️», escribía Emma junto a una foto en la que da la mano a su hija adolescente. Emma es muy dada a compartir fotos de ella misma en su perfil, pero con su hija hace tantos planes que han sido varias veces las que vemos a su hija en su perfil de Instagram. Eso sí, siempre la muestra evitando mostrar su rostro. La última foto hace referencia a unas vacaciones: «¡¡¡Momentos guardados en el corazón!!!¡¡¡Recuerdos blindados con el amor más puro!!!💜💜❤❤. #Miércoles #Recuerdos #Verano #EllaYYo #Siempre #MiTesoro #ColeccionaMomentos #SeguimosEnLaRed«, escribía con felicidad.