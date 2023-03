Laura Pausini se casa con Paolo Carta después de 18 años juntos

Laura Pausini ha tomado una de las decisiones personales más importantes de su vida. La cantante italiana y su pareja, Paolo Carta, se convertirán en marido y mujer después de 18 años juntos. Así lo asegura el diario italiano 'Il Corriere della Sera'. Al parecer, ambos tenían la intención de casarse desde hace ya dos años, en 2021, pero será próximamente cuando hagan realidad sus deseos de formalizar su relación.

“Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte", ha confesado Laura Pausini sobre Paolo Corta

Lo cierto es que durante muchos años la cantante se ha mostrado reacia a dar el 'sí, quiero'. Incluso le ha costado creer firmemente en el amor. Y es que, siendo apenas una adolescente, sufrió la infidelidad de una expareja. Esto le provocó enormes dudas sobre la vida en pareja. "Llegué a casa para darle una sorpresa a mi pareja y la sorpresa me la llevé yo. Se me cayó el mundo encima. Hasta que no me enfrenté viéndolo con mis ojos, no lo creí", confesó en una de sus visitas a 'El Hormiguero'.

Su historia con Paolo Carta es bien distinta. El guitarrista y productor artístico, 11 años mayor que ella, el hombre de su vida. Como profesional del mundo de la música entiende mejor que nadie su trabajo. Y es el compañero fiel que siempre quiso tener a su lado. Tienen una hija en común, Paola, nacida el 8 de febrero de 2013. En estas casi dos décadas juntos ella parecía satisfecha con limitarse a convivir con él. Así lo explicó ella misma en una entrevista reciente: “Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños”. Cuando Paolo apareció en su vida, este se acababa de separar de Rebecca Galli y tenía tres hijos. Por este motivo, la italiana quiso ser prudente respecto a su noviazgo.

“Me gusta la simplicidad de su forma de ser", admite la cantante sobre su pareja

Con los años, y tras formar una familia juntos, Laura Pausini se animó a contraer matrimonio con Paolo. Sin embargo, la pandemia del coronavirus truncó sus planes. Ahora parece que han retomado el proyecto que habían emprendido. Después de dos décadas al lado de Paolo, Laura Pausini por fin pasará por el altar. Y lo hace convencida. "Si tenemos que elegir entre ir en un yate con miles de personas ricas que van fardando de dinero o coger una moto los dos para estar solos en la playa más cercana a Roma, siempre elegiríamos la segunda opción. Me gusta la simplicidad de su forma de ser”, explicaba en una entrevista reciente.

Hasta el momento se desconoce la fecha y el lugar donde se celebrará la boda. Según aseguran desde 'Il Corriere della Sera', el anuncio de su enlace ha sido publicado en el sitio web de la Municipalidad de Roma. “Considerando sus lugares y fechas de nacimiento, no hay riesgo de equivocarse: realmente son ellos”, dicen. Asimismo, desde el periódico italiano destacan: “Para Laura se trata de un nuevo hito, esta vez personal y no profesional”. Pausini, con 30 años de carrera musical a sus espaldas y 15 álbumes de estudio, inicia con su boda una nueva etapa de la que, de momento, no se ha pronunciado públicamente. Seguro que la reina de la canción romántica italiana no tarda en proclamar a los cuatro vientos que pronto jurará amor eterno a su gran amor.