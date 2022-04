Laura Pausini ha cumplido su sueño de estrenar en la Gran Vía su película documental ‘Laura Pausini: un placer conocerte’ de Amazon Prime video. Un momento especial que la cantante italiana ha querido compartir con sus padres, su marido y su hija Paola, que no quisieron perderse la oportunidad de ver cómo el cine Capitol de Madrid entero se rendía ante los encantos de la intérprete de “Yo canto”. SEMANA, gran amiga de la artista, tampoco quiso perderse el multitudinario evento y aprovechó la ocasión, no solo para estar con Laura, sino para charlar con compañeros de profesión de la talla de Ana Guerra, Rosa López, Blas Cantó o el propio Pablo Motos, sobre las anécdotas más divertidas de la diva italiana ¡Dale al play y entérate de todo lo que opinan de ella!

Tras 30 años de carrera, por fin, en este 2022, vamos a poder ver tu primera película documental, Laura, un placer conocerte.

Yo nunca he querido ser actriz y tampoco he estado interesada en este mundo. Cuando Amazon me propuso hacer un documental les dije que no, porque había realizado un documental en DVD en 2013 y ya existía algo similar. Pensaba que la gente se iba a aburrir. Pero fueron muy insistentes y, después de pensármelo mucho, decidí que había llegado el momento de compartir algo que llevaba mucho tiempo en mi pensamiento.

¿Y qué es eso que quieres compartir con tu público?

Desde que gané San Remo, en febrero de 1993, todos los días me he preguntado qué estaría haciendo hoy si no hubiese ganado ese concurso. ¿Cómo sería mi vida? Han sido 29 años pensando en esto y, durante la pandemia, estas preguntas se hicieron cada vez más frecuentes, hasta que un día llamé a Amazon y les dije que ya estaba preparada para contestarlas. La sociedad nos ha enseñado que el éxito va de la mano de la fama y pienso que sería interesante, desde el punto de vista de una persona que tiene fama, descubrir que las personas pueden tener éxito sin tener fama.

¿Participará tu familia?

En la película se verá qué hubiera hecho durante estos 29 años si no hubiera sido famosa. Estarán mi padre, mi madre, mi hermana, mi hija, mi marido, mis compañeras de la escuela… Habrá una parte en la que se hablará de la Laura que todo el mundo conoce, pero no será el documental típico donde se muestran todas las etapas de mi vida. En resumen, habrá una Laura que ha ganado San Remo y otra, que no lo ha ganado y que tendremos la oportunidad de ver qué estaría haciendo.

Siempre has dicho que tu ilusión era cantar en un piano-bar y mira a dónde has llegado…

Desde que era muy pequeña siempre he tenido miles de ideas y muchos planes B. Nunca he soñado con ser famosa o tener una carrera. En mi adolescencia, que ni existían las redes sociales, a mí eso me parecía inalcanzable. No me atrevía ni a soñar eso. Mi sueño era poder convertirme en una cantante de piano-bar. Una cosa también difícil porque, hasta entonces, nunca se había visto a una mujer cantando sola en un piano-bar y yo quería luchar contra eso.

¿Tus padres qué te decían?

Mi madre era una maestra de escuela que tenía una visión muy realista de la vida y se preocupaba de que tuviera una estabilidad. Yo siempre tuve presente que, una vez que cumpliera los 18 años y terminara la escuela, debía encontrar un trabajo. Así que lo que quería era conseguir un trabajo que me permitiera vivir económicamente y que, al mismo tiempo, pudiera tener un plan B. Es algo que deberíamos enseñarle a las nuevas generaciones.

¿Pero es verdad que tu madre sigue con la idea de que deberías haber sido farmacéutica?

Ella sigue queriendo que haya una farmacéutica en nuestra casa (se ríe). Como está claro que, a mis años, esa idea es inviable, ha empezado a decírselo a mi hija y a los hijos de mi hermana (se ríe). Creo que no lo va a conseguir con ninguno, pero ella continúa. Imagínate, mi madre durante la pandemia, cuando en Italia todo estaba cerrado excepto los supermercados y las farmacias, me llamaba todos los días diciéndome: “¿Viste? Ahora ya en la música no se trabaja” (se ríe).