4 Daniel pasará unos días en Madrid antes de volver a Barcelona

Pero el no estar al lado de su padre no ha sido la única crítica que ha recibido estos días. Y es que Laura se atrevía a hacer una reflexión durante su viaje por Argentina: «De verdad, estoy disfrutando cada segundo en este país. Estoy viendo lo que es la naturaleza en pleno estado y me da una rabia tremenda, que nos la carguemos… No hay consciencia de que esto que ven mis ojos, desaparecerá por nuestra culpa», escribía.

Los mensajes criticándola no se hicieron esperar: «Para ser coherente con lo que estás diciendo… solo espero que el pelo de la capucha de tu chaqueta sea artificial!Cierto es que lo estamos destruyendo todo, hay que reducir la huella de contaminación que cada uno deja en el planeta, y viajando de aquí para allá en avión sin parar como hacéis es una tremenda huella 💔», «Pues aprovecha tu influencia para trabajar en campañas o con marcas que estén trabajando en ayudar al cambio climático, que sus envoltorios sean sostenibles. Tú puedes hacerlo!», decían algunos.