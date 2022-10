Laura Matamoros no puede estar más emocionada. La hija de Kiko Matamoros tiene la suerte de vivir de las redes sociales. Esto le ha permitido cumplir el sueño de llegar al millón de seguidores en Instagram. Aunque requiere muchas horas de trabajo, la joven ha aprendido a conciliar la vida laboral con la personal. Pero ahora acaba de recibir la mejor de las noticias, una de las que más le anima a seguir adelante. Y es que aparece entre las mejores ‘influencers’ 2022 de la lista de Forbes.

La joven ha aparecido en la lista de mejores ‘influencers’ de 2022

Ella ha querido compartir la noticia con todos sus seguidores: «Me he quedado en shock al verme en la lista @forbes_es “Best Influencers 2022”. Creo que si no me ha dado un mini infarto, os miento 😂😂😂🤞🏽🤞🏽🤞🏽 Gracias siempre a todos los que hacéis que este trabajo, cada día se valore más 💖 y también gracias por creer en mi y hacer que cada día me guste más y más lo que hago», empieza diciendo emocionada sin creerse todavía la noticia que ha recibido.

Aunque lleva unos años ya en la profesión, Laura Matamoros no había recibido nunca una noticia tan buena como esta. Consciente de que es gracias a sus seguidores y al equipo que hay detrás de ella, la joven se ha mostrado de lo más agradecida: «Tengo mucho que agradecer, sobre todo a esas personas que están detrás y me han apoyado para llegar a esto cada día 💘 Ya sabéis quién sois. Os quierooo. INFARTO DE LA EMOCIÓN 💖✨», termina diciendo con felicidad.