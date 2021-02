Laura Matamoros se ha sincerado sobre algunos aspectos personales de su vida, como su relación con Benji Aparicio o si quiere tener más hijos

Laura Matamoros se ha sincerado con todos sus seguidores y ha aceptado el reto de ‘preguntas y respuestas’ a través de su perfil de Instagram. Ha hablado de muchos aspectos de su vida: desde aquella sentimental junto a Benji Aparicio o si desea tener otro hijo y darle un hermanito a Matías hasta su faceta profesional hablando de proyectos o de si volvería a un programa de televisión. Además, ha confesado que hubo un momento en su vida en el que quiso dejar las redes sociales. Te desvelamos todo lo que ha contado Laura Matamoros. ¡No te lo pierdas!

Laura Matamoros habla de su relación con Benji Aparicio

Una de las preguntas que ha recibido la hija de Kiko Matamoros es si sigue manteniendo una relación sentimental junto a su novio, Benji Aparicio, después de que la influencer no haya compartido últimamente alguna imagen junto a él. Laura ha respondido lo siguiente: «Que no suba constantemente cosas con Benji no quiere decir nada. Hay que entender que cada uno tiene su trabajo y no le gusta tanto salir en fotos como a mí», asegura Matamoros junto a una fotografía de él durmiendo.

Además, otro de sus seguidores han querido saber si Laura Matamoros quiere ser madre de nuevo y darle un hermanito a su hijo Matías, fruto de su relación con el cocinero. La influencer tiene clara su respuesta y no ha dudado ni un momento en confesar que «me encantaría tener otro torbellino así» junto a una imagen del pequeño dando saltos en casa.

La influencer confiesa si quiere volver a la televisión

Otro de los aspectos que ha tratado la joven ha sido sobre su aspecto profesional. Han querido saber si volvería a trabajar en un programa de televisión a lo que Laura ha respondido que «la verdad, sí, pero no volvería a un reality. Han sido muy duros psicológicamente para mí y ahora con Mati no sé si podría aguantar lo duro que es», ha confesado. Hay que recordar que Laura ha participado en ‘Supervivientes’ y en ‘Gran Hermano VIP’.

Ahora, Laura Matamoros está centrada en su faceta como influencer donde acumula cerca del millón de seguidores. «¿Alguna vez pensaste en dejar las redes?«, le ha preguntado otro de sus seguidores. La joven ha respondido que «sí» moviendo la cabeza y ha asegurado que «pero no. Me encanta estar tan cerca vuestro de esta manera y que me tratéis como una amiga más», dice. Y añade: «Alguna vez lo he pensado. Hay veces que me supera y es complicado saber llevarlo sin volverte loco. La dedicación y este trabajo la mayoría de la gente no lo entiende. No me influye los comentarios negativos pero si es verdad que depende mucho del estado de ánimo para que te afecte mejor o peor», confiesa.