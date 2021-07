La hija de Kiko Matamoros está pasando unos días en Ibiza por trabajo y desde allí ha compartido su posado en bikini para presumir de embarazo en un barco.

Laura Matamoros no puede estar más feliz del momento que atraviesa. Inmersa en la primera etapa de su segundo embarazo, la hija de Kiko Matamoros sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales. El último de ellos ha sido viajar a Ibiza con una marca con la que trabaja. Ahora que todavía puede viajar, la joven no duda en hacer las maletas y aprovechar al máximo los ratitos con amigos.

Desde la isla pitiusa, Laura ha querido mostrar cómo se puede apreciar ya su barriguita de embarazada. Con un bikini rojo y a bordo de un barco en alta mar, la joven enseña que ya se le nota cada día más que su segundo hijo está creciendo dentro de ella: «El bombón que llevo dentro ♥️», ha escrito feliz.

Laura Matamoros ya desveló hace unos días que el bebé que espera es un niño. «Mati va a tener un hermanito, un chico. Cuando me decías que era niña yo me moría, porque me dijeron que al 80% era otro niño. ¡Es niño! No me puede hacer más ilusión», declaraba con una ecografía en la mano.

Laura Matamoros ha compartido su posado más especial de verano

Fue Laura la que confirmó a través de las redes sociales que estaba embarazada el pasado mes de mayo, justo unos días después de confirmar que había roto su relación con Benji Aparicio. La noticia del embarazo llegaba después de que rompieran, pero esto les hizo pensar en darse otra oportunidad para así formar una «familia imperfecta», como Laura llama a su familia.

La ‘influencer’ ha recibido muchos mensajes por parte de sus seguidores, diciendo que estaban convencidos de que su bebé iba a ser niña. Sin embargo, al final será niño. «Ya sabemos al 100% lo que es. Estoy como si fuera mi primer hijo, muy ilusionada», insistía. A pesar de que su primer embarazo quería que fuera una niña, la llegada de Mati ha sido el regalo más bonito que ha tenido en su vida, por lo que ahora no le importara que su bebé fuera otro niño. Un niño muy buscado que ella y Benji querían que llegara para que su hijo mayor tuviera un compañero de juegos.

El bebé que espera será un compañero de juegos para Mati

Era tal la felicidad que sentía por la noticia de que su bebé sería un niño que Laura no dudó en compartir un vídeo de cómo su hijo había recibido que tendrá un compañero de juegos en casa. El pequeño Matías, animado por su madre, elegía entre todos sus juguetes un peluche, que será el regalo que le hará a su hermanito cuando nazca. Una imagen de lo más tierna que ha enternecido a Laura y a Benji.

Un verano muy especial

Laura ha coincidido ya con la prensa, a la que atiende siempre encantada. Hace unos días, justo cuando salía de un restaurante con su chico para darse un homenaje, la joven desvelaba cómo se encuentra en la dulce espera: «Estoy muy bien. La barriguita ahí va. No se sabe todavía el sexo del bebé, sorpresa todavía», decía. Desde que conociera la buena nueva, la hija deKiko Matamoros no para de hacer planes para disfrutar de los suyos antes de que el segundo embarazo le haga tener ciertas limitaciones.