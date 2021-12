Hace unos días Laura Matamoros dejaba perplejos a sus seguidores al confesarles que no había preparado todavía la maleta para el hospital. Hay que recordar que la joven está a pocos días de dar la bienvenida a su segundo hijo, fruto de su relación con Benji Aparicio. El agobio y la presión de sus fans ha hecho ahora que se ponga las pilas y prepare ya la bolsa para el hospital.

«Por fin tengo la maleta del bebé hecha…», dice entre risa consciente del debate que ha abierto en sus redes sociales sobre cuándo es el momento para hacerla. «En realidad soy un auténtico desastre. He tenido que llamar a todas mis amigas para que me refrescaran qué debo meter», ha empezado diciendo.

Después de hacer la maleta, Laura ha hecho una confesión: «He metido diferentes bodies de diferentes tamaños por si acaso. No sé cómo va a ser el tamaño del bebé. Desde uego, tengo muchos bodies de Mati y pijamitas. Me acuerdo mucho de Mati con esta ropa. Gorritos, manoplas, pañales, las cosas de aseo, una mantita también he metido…».

Laura Matamoros hace por fin la maleta para el hospital

Quedan apenas unos días para que dé la bienvenida a su segundo hijo y ya ha conseguido hacer la maleta de su bebé. Como desconoce todavía el tamaño estimado que va a traer el pequeño, Laura ha preferido meter ropa de diferentes tallas por si acaso. Como no sabe tampoco qué frío hará para cuando llegue su bebé, también ha llevado una mantita en la bolsa.

Ya parece que está todo listo para la llegada del pequeño. Y es que hace apenas unos días nos mostraba precisamente cómo estaba quedando la habitación del pequeño. Aunque todavía quedaban cosas por poner, Laura ya tenía lo más importante instalado en la habitación. Después de abrir la caja y montar la cunita de su bebé, la ‘influencer’ ha enseñado cómo avanza el montaje de la habitación. «Os voy a enseñar lo que hay en la caja, pero a modo rápido y veloz, porque todavía no tengo todo puesto como me gustaría tenerlo. Pero bueno, para que veais la cuna y el cambiador…», ha empezado diciendo.

La ‘influencer’ ha enseñado algunos detalles de la habitación de su segundo hijo

Laura Matamoros ha avisado de que aún no está toda la habitación preparada: «Lo tengo todo un poco desastre. Esta es la cuna. ¡Ay, que me muero! Esta todavía todo con cajas. Y este es el cambiador. Ahora sí que sí, queda absolutamente nada», termina diciendo emocionada.

Para la habitación de su segundo hijo, Laura Matamoros ha elegido los muebles blancos. La cuna es de madera blanca y tiene una forma ovalada de lo más original. Los barrotes que rodean a la cuna también son de madera. Aunque ya tiene puesto el colchón, Laura todavía tiene en su interior otras cosas que necesitará para el bebé, como el cojín de lactancia.

La alfombra ya la ha colocado y tiene un tejido que tiene rayas. Al lado de la cuna ha puesto un mueble que hará de cambiador. El mueble tiene la medida perfecta para poner en la parte superior el cojín cambiador, así como cestas con los productos que vaya a necesitar su hijo.