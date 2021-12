Laura Matamoros no está viviendo un gran día. La hija de Kiko Matamoros se ha incluso emocionado al contar qué ha ocurrido para estar triste. Y es que acaba de llevar a su mascota al veterinario para castrarlo, una decisión que le ha costado tomar pero que considera que es la mejor. Desde el coche, la joven ha tenido que respirar varias veces para no llorar.

«Es un día raro para mí, es un tema delicado y tengo sentimientos encontrados en cuanto lo que voy a hacer con Piponsi, que la vamos a castrar», hace un parón para no llorar. «Creo que es lo mejor que voy a hacer por ella porque no la voy a cruzar. En ningún momento he pensado en ello», ha continuado explicando.

Mientras la mira, Laura Matamoros solo desea que todo salga bien: «Al final ella lo pasa muy mal en su primer celo y creo que es lo mejor. Estoy un poco triste porque está contenta y no sabe a dónde va. No sabe a lo que va, pero bueno, recemos todos para que salga todo fenomenal».

Laura Matamoros ha contado que va a operar a su perrito

Parece que después de mucho pensarlo, Laura Matamoros y su pareja, Benji Aparicio, creen que lo mejor es castrarla. La decisión les ha costado mucho tomarla, pero a pesar de que serán unos días complicados por la intervención a la que la van a someter, en un corto plazo de tiempo se alegrarán de haberla tomado.

Laura Matamoros lleva ya unos meses con su mascota en casa.