La hija de Kiko Matamoros acaba de desvelar que está a punto de instalarse ya de manera definitiva en su nueva casa junto a toda su familia.

La nueva etapa de Laura Matamoros está en plena cuenta atrás. La hija de Kiko Matamoros no solo está a punto de dar la bienvenida a su segundo hijo, fruto de su relación con Benji Aparicio, sino que también está a pocos días de empezar una nueva vida en una nueva casa. Aunque hasta ahora ha dado pocos detalles del paso que está a punto de dar, la joven ha querido dar una pista clave sobre la fecha en la que se cambiará de hogar.

Y el día está más cerca de lo que creemos. Habituados a verla en el ascensor de su casa, Laura Matamoros acaba de compartir una nueva foto desde allí. Pero esta vez ha avanzado algo que desconocíamos hasta el momento. Y es que Laura está a punto de mudarse a su nueva casa con toda su familia. «A este ascensor de confianza le queda poco», confiesa.

De esta forma, la joven deja claro que el día de instalarse de manera definitiva en su nueva casa está más cerca. Ella ya avanzó hace unas semanas que estaban ya en plena búsqueda de muebles para su nuevo hogar. Y dicho y hecho. Parece que las estancias de su nueva casa están ya casi decoradas, lo que les permitiría entrar a vivir en pocos días.

Laura desvela que está a punto de irse a vivir a su nueva casa

Mientras llega el momento de instalarse definitivamente en las cuatro paredes de su nueva casa, Laura no quiere desvelar la fecha definitiva. Lo que sí está haciendo es seguir mostrando su día a día en las redes sociales. Con su más de 977.000 seguidores en Instagram, la joven comparte todo lo que hace cada día. De hecho, es una de las creadoras de contenido que más detalles muestra de su vida en familia y en casa. Esto nos hace ver que cuando esté en su nueva casa hará lo mismo, lo que nos permitirá ver las estancias del nuevo hogar de la familia Aparicio Matamoros.

Tal y como hizo ya antes de dar a luz a su hijo Matías, Laura repite el mismo patrón y se va a instalar en una nueva casa, más grande, para cuando nazca su segundo hijo. La joven lleva un tiempo en la búsqueda de un nuevo hogar más grande para que puedan vivir cuatro personas de una manera más cómoda.

«Estoy viendo cosas para mi nueva casa. La verdad es que estoy súper ilusionada porque empiezo de cero, vamos a decorar una casa entera porque no me caben los muebles. Es una gran faena pero son muebles hechos a medida y la distribución de la otra casa no tiene nada que ver. No sé qué hacer con mis muebles (…) Si estáis interesados, escribidme», decía hace unos meses la prescriptora de moda.

No ha dejado de compartir publicaciones desde su casa

En SEMANA te mostramos cómo es el salón del que se quiere despedir, una estancia que, por cierto, fue decorada por una empresa de interiorismo hace exactamente dos años. Laura Matamoros entonces se dejó asesorar y, además de comprar muebles nuevos, también aportó algunos suyos, mezcla que resultó ser un éxito.

La empresa con la que trabajó mano a mano reveló que el trabajo había sido impecable y que Laura era una clienta genial, no obstante, varias de estas piezas no cuadran en su nueva vida. Aunque la vivienda a la que se mudarán próximamente cuenta con muchísimo espacio, lo cierto es que hay algunas piezas que son demasiado grandes, por lo que no es tan fácil encajarlas.