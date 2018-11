Laura Matamoros explica por qué ha traicionado a su madre por Makoke

Laura Matamoros tiene en sus adentros un resquemor que le deja intranquila y es que le toca directamente a uno de los pilares fundamentales de su existencia y felicidad: su madre. La hija de Kiko Matamoros considera que ha traicionado a su madre, Marian Flores, con su encuentro televisado con Makoke.

De enemiga a íntima amiga en un plis plas

Y es que, si un día se diese a conocer al público entrando en ‘Gran Hermano Vip’ siendo la enemiga número uno de la mujer de su padre, años más tarde, regresaba a la casa de Guadalix convertida en una íntima amiga. Este cambio de parecer y el hecho de dejar evidencia pública de su buen rollito no ha sido bien recibido por parte de su madre.

[Leer más: así fue el extraño encuentro entre Laura y Makoke]

El buen rollo que mosquea a Marian Flores

La guerra entre Marian Flores y Kiko Matamoros podría considerarse una cuestión del pasado, a pesar de que ha coleado a lo largo de los años hasta la actualidad. Makoke fue señalada desde el principio como la culpable de todos sus males y Laura Matamoros ganó ‘Gran Hermano Vip’ dejando claro en todo momento su odio incondicional hacia la mujer de su padre. Ahora, su reconciliación ha sorprendido al público, pero más aún a Marian, que no entiende por qué han tenido que escenificar su buen rollito en televisión, restando importancia a una lucha familiar de más de 20 años.

Mucha complicidad con Makoke

Cuando Laura Matamoros acudió a la casa de Guadalix a visitar a Makoke, lo hacía con la promesa de sacar toda su artillería. Quería dejarle claro que no le había gustado cómo había tratado la separación de su padre en la casa, que haya realizado acusaciones veladas y que no se había comportado como debía. Sin embargo, tan solo se abrazaron, se dieron ánimos y lloraron juntas de alegría.

La excusa de Laura Matamoros

“Yo en ese momento me quedo paralizada. No sé si me lo está diciendo de verdad o de mentira. Nunca me había dicho te quiero de esa forma”, explicaba Laura Matamoros en ‘Sálvame’ al día siguiente de su encuentro para excusar el motivo por el cual no había atacado a Makoke como había prometido. Las bonitas palabras de su madrastra la dejaron su pólvora para atacar.

Laura reconoce entender bien a Makoke

“Entiendo su situación. Estar ahí metida y ver a alguien conocido que te relacione con tu familia puede ser tomado de cierta manera. A mí me parece excesivo, pero bueno…”, excusa la hija de Kiko a su exmujer.

Explica la traición a su madre

Ahora bien, entiende que a su madre le haya sentado mal este acercamiento público a Makoke y por qué se ha podido sentir traicionado al respecto: “Sé que mi madre no le sentó bien, pero no me ha reprochado nada de ese encuentro”.

[Leer más: los 20 años de tensión entre Marian Flores y Matamoros]

Laura Matamoros hace borrón y cuenta nueva

Entiende el dolor que ha podido causar en su madre y también el dolor que ha arrastrado durante años respecto a su padre y Makoke: “Que yo me haya olvidado de todo lo que ha pasado no quiere decir que yo me haya olvidado de todo lo que he dicho de ella, que lo sigo manteniendo porque lo he vivido así, de esa manera”. Es decir, Laura ha perdonado, pero no olvida y el odio que tenía a Makoke es cosa del pasado, pero el motivo que lo provocaba siempre estará ahí latente. Por eso, entiende que ha traicionado en cierta manera a su madre.

Laura Matamoros perdonó a Makoke por el bien de su padre

Pero Kiko y Makoke se separaron tan solo meses después

La pareja deja atrás 20 años de relación (2 años de casados)

Y Laura Matamoros se ha quedado en medio de un fuego cruzado

No puede atacar a Makoke, pero tampoco se atreve a defender a su padre