La ‘influencer’ ha querido compartir con sus seguidores cómo se ha levantado este jueves, lo que ha llevado a muchos a pensar que está embarazada. Laura Matamoros ha explicado el motivo de su hinchazón de tripa.

Laura Matamoros es de las que comparte su día a día a través de las redes sociales. Cuando está a punto de llegar al millón de seguidores en Instagram, la hija de Kiko Matamoros deja ver cómo es su rutina, tanto cuando está en casa acompañada de su hijo Matías, cuando recibe algún regalo, sus looks más espectaculares, sus comidas o sus visitas al gimnasio.

Durante un tiempo no ha podido entrenar por culpa de una lesión, pero desde hace unos días ha retomado el deporte para sentirse mejor. Sin embargo, este jueves se ha despertado de una manera diferente y no ha dudado en compartir la extraña sensación que ha tenido en su cuerpo al ver que está más hinchada de lo normal.

«Y hay días que me levanto y me pasa esto, que parece que estoy de tres meses, hinchadita… ¿Qué os parece?». Estas han sido las palabras de Laura Matamoros al mostrar cómo tiene la barriga antes de haberse puesto a entrenar con su entrenador personal en el gimnasio. No es habitual en ella tener así la barriga, pero este jueves se ha levantado así, sin saber por qué.

Laura Matamoros enseña que parece que está embarazada

Vídeo: Instagram.

Desde que ha compartido ese Stories en su Instagram, Laura Matamoros no ha parado de recibir mensajes. La mayoría de ellos le han hecho saber las ganas que tienen de volver a verla embarazada. Hay que recordar que la ‘influencer’ tiene un hijo, fruto de su relación con Benji Aparicio, y que el próximo mes de mayo cumplirá tres añitos.

«Ahora que estoy leyendo vuestros mensajes, me asombra bastante que a muchos os pasa. Pero muchos de vosotros, que sois muy graciosos, me decís que me queréis ver embarazada», dice entre risas. Sin embargo, al momento ha explicado que no sabe el motivo de esta hinchazón: «En serio, me duele bastante el hinchazón que tengo hoy, debido a no sé qué he podido comer. Es bastante incómodo y ahora entiendo a la gente que me dice que tiene dolor de tripa. Es muy molesto», asegura.

Ha explicado la sensación tan incómoda que tiene

Vídeo: Instagram.

Laura Matamoros acaba de celebrar su 28 cumpleaños. Aunque las restricciones no permiten hacer grandes celebraciones, la joven ha adaptado la celebración a las circunstancias. De hecho, pudo disfrutar de una noche de flamenco, aunque desveló en compañía de quién… También subió varios vídeos a Stories que mostraban su pequeña fiesta en una terraza. En ella no faltaban los globos de colores, globos con los números «2» y «8» y hasta uno enorme con la imagen de Minnie Mouse. En su mesa tampoco faltaba picoteo del mejor y platos preparados con esmero.