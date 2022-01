Laura Matamoros lleva unos días desaparecida de las redes sociales. La hija de Kiko Matamoros tiene acostumbrados a sus más de un millón de seguidores a que les muestre su día a día. Sin embargo, lleva una racha de silencio, ya que ha estado centrada en el cuidado de sus hijos, sobre todo del pequeño Benji, que nació el 27 de diciembre en Madrid.

Ahora ha vuelto a sus Stories para contar una gran noticia. Y es que ha decidido volver a hacer deporte y ponerse en manos de una entrenadora personal para que le ponga una rutina de ejercicios para fortalecer el suelo pélvico y el abdomen. «Justo hoy 27 de enero después de un mes de haber dado a luz ya mi recuperación postparto empieza. Empieza físicamente hablando. Empiezo a entrenar con Crys Díaz», empieza diciendo en sus redes sociales.

Laura Matamoros siempre ha mostrado su rutina de deporte, tanto antes de quedarse embarazada como durante: «Siempre me he involucrado mucho en el tema del deporte, que me gusta muchísimo, no solo porque me hace sentir bien físicamente, también mentalmente me ayuda 10. He empezado con ella», ha continuado explicando del papel que juega el deporte en su vida.

Laura Matamoros regresa a las redes para dar una noticia

Tras la primera sesión que ha tenido con esta famosa entrenadora personal, Laura Matamoros se ha dado cuenta de cosas que tiene que trabajar: «Lo primero que he hecho es la valoración del suelo pélvico, que es muy importante. Me he visto reguleras. He perdido mucha fuerza muscular en el suelo pélvico y en el abdomen. Estoy bastante mal y tengo que ir haciendo poco a poco el trabajo», ha asegurado.

Se ha dado cuenta de que no puede hacer todo tipo de deportes

Ahora toca volver a la rutina de deporte y recuperarse de cara al verano. Para ella ha sido fundamental ponerse en manos de un profesional para que le ayude a aclarar algunas dudas. «Sabéis que siempre he entrenado y que me encanta entrenar. Crys Díaz me ha brindado la oportunidad de empezar desde cero con su equipo», ha escrito junto a los Stories. Sin embargo, tendrá que ir poco a poco.

«Sinceramente me pensaba que estaba fenomenal y que podía hacer todo tipo de deportes y no. Tengo que ir progresivamente y fortalecer bien abdomen, pero algo que me ha dejado muy sorprendida es la valoración que con un ecógrafo ves perfectamente el tono muscular que tienes y no solo eso, ves la diastasis que se tiene. Es muy importante para saber qué no debes hacer esfuerzos de más, entre otras muchas cosas».

Poco a poco su cuerpo va recuperando la forma que tenía antes de quedarse embarazada de manera natural, pero no hay duda de que el deporte le ayudará a que este proceso sea más corto. También trabajará a conciencia el suelo pélvico y otros músculos que han perdido fuerza con el embarazo. Ella misma desveló hace unas semanas que había engordado durante el embarazo 30 kilos, pero ya va perdiendo algunos. Ahora que ya está más adaptada a la nueva rutina con dos hijos, Laura espera ya poder acudir al gimnasio varios días a la semana para fortalecer los músculos de su cuerpo por las mañanas.