Laura Matamoros ha reaparecido en un evento público para presentar un acto en el que se celebraba el 25 aniversario de Arkofluido Alcachofa de Arkopharma, un complemento alimenticio a base de extractos de hinojo y alcachofa, especialmente formulado para depurar el organismo. Allí estaba acompañada de su tía, Mar Flores, con la que ha demostrado buena relación y sintonía.

Esta es la primera aparición que hace la hija de Kiko Matamoros después de que SEMANA publicara que está en crisis con su pareja, Benji Aparicio. Tras seis años de relación intermitente, el chef y Laura Matamoros llevan semanas haciendo vidas por separado. Esto es lo que ha contado a SEMANA sobre la etapa sentimental que atraviesa.

¿Cogiste mucho peso en este último embarazo?

Cogí 20 kilos en el segundo embarazo, pero en el primero 30, así que imagínate.

Sí, funciona. Me faltan ya sólo un par de kilitos para volver a mi talla, pero ya lo que me falta es más tonificar que perder.

¿Te resulta sacrificado?

Siempre me ha gustado cuidarme y para mí no es un esfuerzo, es más, es un gusto. Lo que sí llevo un poco regular es cuidar la alimentación. Pero como de todo. Yo es que soy muy de comer lo que me gusta, que es todo.

¿Qué otras rutinas de belleza sigues?

Me encanta cuidarme con tratamientos corporales y faciales, me encanta mimarme en general con todo. Todo lo que hay, yo lo intento probar.

¿Y sacas tiempo para ti con los dos niños?

Sí, saco tiempo como puedo. La verdad es que estoy bien organizada gracias a Dios y puedo disfrutar tanto de los niños como de mi vida personal.

¿Cómo se llevan los hermanitos?

Fenomenal.

¿A quién ha salido Benji de carácter?

Todavía no lo sabemos, pero es muy dormilón y eso puede ser más mío.

Se rumorea que las cosas con Benji no están bien ¿Qué tal está la relación?

Bueno, en una relación tan larga siempre hay subidas y bajadas. Es lo que hay. Al final tenemos trabajos diferentes y nos juntamos cuando podemos. Estamos en subidas y bajadas, como todo el mundo. Y quien diga que eso en una pareja no es así, miente. Estamos como podemos.

A veces hay que leer un poco líneas y yo creo que la cosa no está bien…

Lee lo que quieras. Estamos en un momento en el que estamos viendo las cosas.

¿Reflexionando entonces?

Hay que tomar tiempo y aire.

¿Cómo ha sido coincidir en este evento con tu tía?

Para mí ha sido un sueño. Siempre ha sido mi referente.

¿Qué es lo que más admiras de ella?

Todo. A parte del físico, porque ella es impresionante, pero también su forma de ser, su vitalidad, cómo sale para adelante de todas las situaciones.

¿En qué cosas os parecéis?

Somos caracteres muy diferentes pero sí es verdad que somos mujeres con mucha fuerza y con muchas ganas de comernos el mundo.

¿Te da consejos?

Hablamos sobre temas de moda y le pido consejos sobre la maternidad, porque ella en eso tiene mucha experiencia, ja, ja.

Háblanos de tu padre, ¿cómo lo estás viendo?

Pobre, ¡no sabe dónde se ha metido!

Se fue muy arriba, un poco de sobrado, pensando que iba a ganar.

Sí, pero ya tiene una edad y yo creo que va a ser complicado para él. Es un reality muy complicado.

¿Va a durar poco o igual nos sorprende y gana?

No creas, lo veo finalista porque es un hombre con fuerza y tiene ganas de tirar para adelante.

¿Cuál va a ser su punto débil?

La lluvia es lo peor. No poder secarte es muy incómodo, o la arena mojada que nunca se seca.

¿Le va a crecer el pelo de la cabeza?

Sí, ja, ja. Le va a crecer y lo vais a ver con pelo y con barba. Va a parecer otra persona.

Dijo allí que ibas a ser madre pronto. ¿Qué hay de cierto?

Pues mira, de momento di a luz hace cuatro meses, así que no tengo ni tiempo para ponerme a pensar en tener otro.

¿Y más adelante?

Por qué no.

¿A por la niña?

Pues me encantan los niños y soy felicísima con ellos.

