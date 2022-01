Sin tiempo que perder, así ha estrenado Laura Matamoros este 2022. La hija de Kiko Matamoros, quien recientemente volvía a ser madre, ya ha realizando su primera escapada. La ‘influencer’ ha viajado hasta el Valle de Arán para disfrutar de unos relajados días en la nieve junto a su familia. Se trata del primer viaje del pequeño del clan, Benji, quien llegó al mundo el pasado 27 de diciembre.

«Nos fuimos», con estas palabras la ‘influencer’ ha comunicado a sus seguidores que finalmente se había decidido por un plan de esquí para el segundo fin de semana del año. La joven nos está haciendo partícipes en redes de la escapada donde ha mostrado su acogedor refugio de montaña. Una preciosa casa de madera que cuenta con unas espectaculares vistas. Desde uno de sus balcones se puede observar una estampa completamente blanca con enormes abetos cubiertos por la nieve.

Nada más arrancar la jornada del sábado, su pareja Benji Aparicio se ha ataviado con la ropa de esquí para lanzarse a las pistas. La familia también está acompañada por Diego Mataros. Este a través de su cuenta de Instagram ha compartido una bonita imagen de su sobrino mayor, Mateo, totalmente embelesado observando el precioso paisaje desde la ventana.

Laura Matamoros no ha querido esperar para realizar este primer viaje del año. Fue el pasado 27 de diciembre cuando dio a luz a su segundo hijo. Una fecha muy especial para la familia ya que coincide con el cumpleaños de su orgulloso abuelo, Kiko Matamoros. Una noticia que compartió en redes a través de las siguientes palabras: «Bienvenido a nuestras vidas mi bebé, te pareces mucho a tu hermano Mati. Benjamin Aparicio Matamoros». La ‘influencer’ publicó entonces unas tiernas imágenes, en una de ellas se puede ver a su chico cómo le da un beso en la frente mientras su pequeño descansa en su regazo.

Así está viviendo Laura Matamoros esta segunda maternidad

A pesar de que el bebé no ha cumplido ni dos semanas, la familia ya está disfrutando de un sinfín de primeras veces muy especiales. Entre ellas, cuando Laura salió a pasear por primera vez con Benji. La joven se instaló en la casa de su madre, Marian Flores, durante los primeros días después del parto para que ella le ayudase con sus dos hijos.

Los primeros días no han sido precisamente fáciles para Laura Matamoros. Una semana después reconoció sufrir una mastitis, una inflamación del tejido mamario. “Me han recomendado ponerme frío, me estoy poniendo bolsas de guisantes tal cual en el pecho para que me calme un poco y hojas de col, así voy a estar unos días. Aunque os parezca alucinante, así me lo han recomendado los médicos. Hoy por lo menos, voy a estar tumbada. No os podéis imaginar el dolor. ¡Qué barbaridad!”, señalaba en redes.