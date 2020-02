A pesar de la sólida relación que tenían Diego Matamoros y su hermana Laura, todo se rompió entre ellos hace unos meses. De la noche a la mañana dejaron de mantener el contacto y, aunque en un principio parecía simplemente un enfado, terminaron por borrar de un plumazo todo lo que les unía. ¿El motivo? El hecho de que Laura tomara partido por su padre llevó a que ambos se enfrentaran hasta tal punto que dejaron de hablarse. Pues bien, la última storie de Diego demuestra que ahora la reina la paz.

El hijo de Kiko Matamoros ha publicado varias imágenes en el inconfundible salón de su hermana junto a su sobrino, quien parece que le tiene completamente conquistado. Precisamente en ese post se puede ver también a la influencer mientras charla de manera distendida, algo que no sucedía entre Diego y Laura Matamoros desde que saltaran los rumores sobre los problemas fraternales.

Con quien se desconoce sí ha acercado posturas es con Estela Grande. Y es que es de sobra conocido que no existía buena sintonía entre las cuñadas y así lo reveló el propio Diego en ‘Sálvame’. «No tienen ninguna relación. Que no se hablan es un secreto a voces. Laura hablaba mal de Estela«, comentó hace unos meses. Una reconciliación que llega tras una guerra mediática familiar en la que también ha habido disputas con su padre, Kiko Matamoros.

Esta noticia se conoce justo después de que esta misma mañana revelara Sofía Suescun el punto y final del matrimonio de Estela Grande y Diego Matamoros. «Me consta que ya no están juntos», ha dicho la opinionista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.