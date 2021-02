Laura Matamoros se ha despedido a través de las redes de su mascota, que ha fallecido recientemente.

Laura Matamoros desde hace algún tiempo se muestra más cercana que nunca a través de las redes. A su casi millón de seguidores suele contarle tanto lo bueno como lo malo de su vida, de hecho, hace muy poco desveló la enfermedad hereditaria que tenía en sus ojos: un glaucoma del que se está tratando. No obstante, este no es el único varapalo al que ha tenido que hacer frente últimamente. Esta semana la exitosa influencer ha tenido que despedirse para siempre de su primera mascota, Indo, un bulldog inglés que habitualmente salía en sus stories de Instagram y con el que todos sus followers estaban muy familiarizados. A pesar de que no ha desvelado el motivo de la muerte de su perro, sí que ha explicado lo importante que era para ella.

Junto a 9 fotos que resumen su historia de vida, Laura Matamoros ha hecho un repaso de los momentos tan bonitos que vivieron juntos. Indo era especial, tanto que ha estado presente en las etapas más importantes para la prescriptora de moda. «Llevo toda la mañana pensando en cómo contaros lo que siento ahora mismo. Estoy totalmente triste, intentando sacar mi día de la mejor manera. Para mí, Indo ha significado mucho en mi vida, empezó siendo un regalo de vida que me hacía Benji (era nuestro primer hijo, cómo yo le llamaba: BEBE INDO)y acabó convirtiéndose en un ser indispensable en nuestras vidas. Poco le faltaba para hablar, porque cuidar nos cuidaba a todos.

El cariño que me ha dado no lo puedo explicar, todas esas horas acompañándome en casa, en el embarazo, cuándo nació Mati, cuándo Mati ya creció y se pensaba que Indo era un hermano y jugaba con él sin parar», ha comenzado diciendo Laura en un sentido post. Una publicación que, a buen seguro, nunca hubiera querido hacer, pues estaba muy unida a su perro.

Para ella, Indo era una pieza fundamental, por lo que su pérdida ha sido un duro golpe. «Un perro característico y buenísimo, que de verdad no os imagináis el vacío que te deja cuando se va. Para mí, era más que mi perro, para mí ha significado tantos buenos momentos que no puedo explicar, que tampoco entenderías tanto dolor y vacío que me ha dejado. ¡¡¡Estás en el cielo de los perros ahora bebé!!! A pasártelo muy bien y a cuidarnos desde donde estés. Te vamos a echar muchísimo de menos«, apunta Laura Matamoros en su perfil. Si bien muchos han preguntado qué le ha sucedido, la hija de Kiko Matamoros de momento ha preferido no aclararlo.

Sí ha recibido el apoyo de sus seguidores, entre los que se encuentran su hermana Anita, que le escribe «Indo» junto a un corazón roto, Nagore Robles, que le manda sus condolencias o su nuera, Marta López, que le envía mucho ánimo a toda la familia.