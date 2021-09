Laura Fa ha perdido la amistad con Chelo García Cortés por sus duras palabras hacia ella. Ahora explica cómo están y reserva una pullita a María Patiño. ¡Vea el vídeo!

Laura Fa habló quizá más de la cuenta con Gabriel Rufián. Si su intención a la hora de sentarse con el político catalán de marcado perfil independentista era tratar cuestiones de actualidad y política, finalmente la conversación derivó a una valoración personal de cada uno de los colaboradores de ‘Sálvame’. La periodista la ha vuelto a liar -y ya van demasiadas como para parecer casual- a la hora de criticar con los que comparte trabajo y esperar que la repercusión de sus palabras no sea letal. Sin embargo, las consecuencias no se han hecho esperar y ya se ha ganado una nueva enemiga, Chelo García Cortés, que se sintió humillada en boca de la que consideraba una buena compañera de trabajo y casi una amiga.

Todo viene porque Laura Fa recomendaba a Chelo García Cortés que se jubilase cuanto antes, llamándola “antigua” y considerar que se ve “superada” por las exigencias de ‘Sálvame’. Sin embargo, después trató de vender que esta consideración era un consejo de amiga, que no quiere verla mal y sufrir y que ya ha sido un referente para todos como para seguir al pie del cañón. Sin embargo, Chelo no se lo ha tomado así, decidiendo retirarle la palabra y rompiendo lazos con su compañera de plató. Ahora Laura valora esta decisión y explica cómo se siente tras haber perdido no solo un apoyo en el programa, sino también a una persona a la que llegó a considerar su amiga hasta que esta traición arrojase luz sobre su vínculo real.

Vea el vídeo en el que Laura Fa explica sus palabras en la entrevista con Gabriel Rufián y cómo se ha tomado la pérdida de la amistad de Chelo García Cortés. También hay temas pendientes con María Patiño, con la que se muestra más contundente si cabe. Al igual que explica cómo vivió la despedida de soltera de Anabel Pantoja junto al resto de compañeras de programa. ¡Dale al play y no pierdas detalle!