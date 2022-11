El primer pódcast de Laura Escanes por fin ha visto la luz. Ha comenzado su aventura en solitario en Podimo, donde se ha confesado acerca de diferentes puntos de su vida, entre otros, su cambio de actitud en redes sociales. De repente dejó de hablar de su ciertos rincones vitales, tomó distancia y empezó a mostrar un lado que a ella misma ni siquiera le convencía: «Antes compartía mucho y de repente compartí muy poco, precisamente por eso, por protegerme porque veía que a lo mejor no debía compartir tanto y tenía como que guardar muchas cosas para mí, fue como el efecto rebote y guardé muchas como hasta casi mi personalidad y era todo demasiado family friendly, blanco, neutro… y eso me apagó». Así ha desvelado el giro de comportamiento que dio hace ya algunos meses.

Laura Escanes quiere proteger a los suyos y por ello no quiere dar demasiadas explicaciones en el universo 2.0 de cómo está o cuáles son sus miedos. Eso sí, es consciente de que el silencio le provoca una ansiedad difícil de gestionar, de hecho, su psicóloga así se lo ha hecho saber en sus últimas sesiones. Pese a todo, permanece la idea de no contar demasiado para no hacer daño a las personas que más quiere, entre otras, su hija o su expareja, Risto Mejide. «Nunca he contado mis mierdas más mierdas, como para tener que contar ahora o dar explicaciones (…) Se recoge en más sitios y sobre todo intento protegerme de más y guardarme más para mí porque lo que yo vaya a decir no me afecta solo a mí. Ahora tengo una hija, o le puede afectar a Risto o le puede afectar a gente que yo quiero y que no quiero nada malo para ellos. Es como intentar proteger todo mi entorno, pero a la vez yo estoy sin voz y la psicóloga me lo ha dicho, es por todo lo que te callas, por la ansiedad que tienes, vas acumulando muchísimas cosas», ha dicho la joven en su primer episodio ‘En las nubes’.

Pero, ¿cómo está dos meses después de su ruptura con Risto Mejide? Aunque ha rehecho su vida y parece encontrarse muy ilusionada, Laura Escanes dice tener sus días. Esta etapa no está siendo nada fácil para ella, pues hay muchos ojos puestos en sus decisiones y en cada uno de sus pasos. Fue el pasado fin de semana cuando se descubrió que había viajado a México, donde se encontraba Álvaro de Luna y donde compartieron unos días muy especiales a miles de kilómetros de España. «En general bien. Tengo mis días buenos, mis días malos… Si pienso en ello, estoy mal. Si no pienso, y trabajo y tengo la mente ocupada pues lo voy llevando bien. Lo que más me preocupa de todo es Roma. Es ya lo suficientemente mayor y además que es muy observadora y me va preguntando», explica Laura Escanes.

Por contra, este martes SEMANA ha publicado cómo Laura Escanes ha alimentado los rumores de que Risto ha rehecho su vida con otra mujer. La joven ha dado ‘me gusta’ al comentario de una seguidora que da por hecho que está de nuevo ilusionado, tal y como te contamos al detalle en este medio.