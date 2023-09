Tan solo han pasado unos días desde que comenzó la octava edición de ‘Gran Hermano VIP’, y sin embargo, algunos de sus concursantes ya han dado mucho de qué hablar. Este es el caso de Luitingo. El intérprete de la emblemática canción de ‘Operación Camarón’ se ha consagrado como uno de los participantes más polémicos, hasta el punto de mencionar a rostros conocidos del exterior de la casa de Guadalix. Lo que tal vez no podía haber llegado a imaginar es que una de sus acusaciones sería rebatida nada más y nada menos que por Laura Escanes, a quien el cantante ha acusado de haber intentado aprovecharse de su talento.

En una charla con algunas de sus compañeras de reality, como Jessica Bueno, Karina y Pilar Llori, Luitingo aseguró que Laura Escanes había querido contar con él para uno de sus eventos, pero de manera gratuita y a cambio de publicidad: “Laura, Laura… ¿Cómo se llama? Alguien de esas me llamó para un evento. No fui porque quería que le fuera medio gratis”, contaba el concursante, sin decir claro el nombre de la ex de Risto Mejide.

Pero las palabras del artista no quedaban ahí, y seguía mostrándose visiblemente molesto por lo supuestamente sucedido con la influencer: “¿Pero tú eres tonta? Yo le digo: ‘¿Tú por qué trabajas? Por dinero, ¿no? Pues yo igual’ Que si el otro cobraba mucho menos, pero hombre el del grupito vive al lado tuya, pero yo tengo que venir desde Sevilla. Nosotros somos profesionales, nos dedicamos a esto 24 horas. Nos tenemos que coger el AVE cuatro horas. ¿Para qué quieres que vaya? ¿Para que tú quedes bien con todo el mundo y yo pase fatiga?”, se preguntaba el cantante.

Ante estas declaraciones, Jessica Bueno hizo hincapié en que cada vez son más los creadores de contenido que se aprovechan de su popularidad en redes sociales para conseguir ciertos favores por parte de otros famosos. Pero lo cierto es que esto no parecía convencer del todo a Luitingo, que seguía firme en sus convicciones a la hora de considerar que no tiene por qué cantar gratis para nadie: “Nena, que yo tengo mucha publicidad, no te preocupes. Llega un momento en que en tu carrera profesional te tienen que dar publicidad, pero cuando a ti te salga rentable. Que cante por publicidad que me diga Luis Miguel que cante en su cumpleaños, lo hago seis días. Pero al que yo quiero, no al que me exijan”, zanjaba el intérprete de ‘Chico perfecto’.

La influencer niega conocer al concursante de 'GH VIP'

Al ser un testimonio tan controvertido, una usuaria lo compartió en Twitter y fue así como llegó al teléfono móvil de la otra protagonista en discordia, Laura Escanes. La influencer no tuvo reparo alguno en responder a Luitingo: “¿Pero cuándo he hablado yo con esta persona?”, se preguntaba, dejando entrever que en ningún momento había mantenido el contacto con el cantante ni había requerido sus servicios en ninguno de los eventos en los que ha estado presente.

Sea como fuere, si algo está claro es que Luitingo tendrá que dar explicaciones sobre su vínculo con Laura cuando salga del concurso para aclarar a sus seguidores si realmente se refería a ella o si se trataba de otra influencer del panorama nacional.