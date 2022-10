Laura Escanes ha vuelto a ser noticia después de que se hable de que tiene una nueva ilusión tras la ruptura de Risto Mejide. La expareja mantuvo una relación durante ocho años y tienen una hija en común, Roma, que acaba de cumplir tres años. En medio del foco mediático, se ha publicado que la ‘influencer’ está de nuevo ilusionada de un ‘youtuber’ llamado Míster Jägger, algo que ella ha negado.

La ‘influencer’ niega tener pareja tras su ruptura de Risto Mejide

La que fuera pareja del presentador de televisión más polémico ha negado que mantenga una relación con este ‘youtuber’: «No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada», declara a ‘La Razón’. Laura Escanes no puede más y aunque ha sido escueta, con esta declaración rotunda quiere dejar claro que no tiene relación con nadie ahora que lleva apenas unas semanas soltera.

Eso sí, aunque niega que tenga pareja, Laura no desmiente que pueda tener algún tipo de vínculo con este rostro conocido en las redes sociales. Ambos se dedican a lo mismo y sus profesiones podrían haber permitido que se conozcan en algún evento relacionado con el ámbito de las plataformas sociales.

La exmujer de Risto bromea con la posibilidad de tener nueva pareja

Apenas unas horas después de volver al foco mediático, Laura Escanes, que ya había negado una relación con un ‘youtuber’, no ha dudado en bromear sobre las noticias que se han hecho públicas sobre ella: «Buenos días. De camino a ver a mi cuarto novio de esta semana», dice desde su coche antes de salir a cumplir con sus compromisos profesionales este miércoles.

Por su parte, Risto Mejide, que también lleva días en el foco de la noticia, ha querido presentar a su nueva ilusión. Pero deja más que claro que no se trata de una persona. «Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando», bromea.

Risto Mejide presenta a su nueva ilusión: libros de lectura

Parece que el presentador ha preferido centrarse en sí mismo y dedicar sus ratos libres a leer todos los libros que tenía pendiente. Lo está pasando mal y se ha metido de lleno en la lectura para evadirse de todo. Tanto Risto Mejide como Laura Escanes están cansados y sobrepasados con todo lo que se está diciendo sobre ellos y ya optan por bromear. Ella ha dejado claro, una vez más, que se lleva bien con el padre de su hija y ha contestado en la publicación: «🤭🤭🤭🤭🤫».