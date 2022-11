Ni para Laura Escanes ni para Risto Mejide está siendo una época fácil. Ambos se han convertido en el centro de todas las miradas tras su separación, en especial, la influencer tras descubrirse que ha rehecho su vida. Un paso al frente al que SEMANA le ha seguido la pista, de hecho, desde este miércoles te mostramos en exclusiva la nueva casa de la joven en Madrid. Esta revista ha captado las primeras fotos de Laura junto a su nueva ilusión, Álvaro de Luna, en el nuevo hogar de la prescriptora de moda, con quien parece sentirse muy a gusto. Ahora ella ha reaparecido y ha dado explicaciones de cómo se encuentra y ha respondido a las preguntas de los periodistas que acudieron a su última cita en la capital.

Vídeo: Europa Press

«Tengo 26 años y me acabo de separar. Estoy haciendo lo que cualquier persona separada estaría haciendo si no fuera conocida. Al ser conocida lo entiendo, no voy de nada, ni mucho menos. Entiendo todo esto, pero también entenderme a mí, intento hacerlo de la mejor manera posible, intentando distraerme, intentando pensar en otras cosas«, ha dicho Laura Escanes. Hace tan solo un mes y medio que anunció su ruptura públicamente con Risto Mejide, una relación que ha llegado a su fin 7 años después de comenzar.

Laura continúa centrada en su trabajo y en su día a día, aunque prefiere no poner etiquetas, al menos de cara a los medios, a su historia con el cantante. Prefiere dejarse llevar, pensando también en su pequeña, sobre quien dice que «está fenomenal». Tanto ella como Risto quieren que por encima de todo su hija esté bien y se esforzarán al máximo porque eso continúe, intentando que su relación sea cordial pase lo que pase. Laura Escanes ha reaparecido tranquila y sosegada en un evento del que SEMANA ha sido testigo y en el que esta revista ha podido hablar con ella muy de cerca.