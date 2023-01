Este jueves, Laura Escanes ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de la tercera temporada del programa ‘El desafío’, que se estrena el viernes en Antena 3. En su visita al programa de Antena 3, la influencer ha estado acompañada de Roberto Leal, que vuelve a ejercer de presentador, y de Florentino Fernández, quien al igual que ella participa en el espacio como concursante. Allí ha hablado de los grandes retos a los que se enfrenta en esta nueva edición. «Estoy acostumbrada a estar en mi casa con el móvil y de repente me he visto en la tele y me daba mucho miedo. Había gente que me dijo: ‘La tele no es tu sitio’. Pro tuve el presentimiento de que iba a salir bien y me lancé. La experiencia ha sido inmejorable. He estado como en casa», ha arrancado diciendo sobre su primera incursión en la pequeña pantalla. Lo que no imaginaba es que durante su visita al programa, Pablo Motos iba a sacarle los colores en directo al revelar que su novio, Álvaro de Luna, estaba sentado entre los invitados. «Te ha aplaudido todo el mundo, pero hay una persona que te aplaude un poquito más fuerte, que es tu chico, que está por ahí arriba».

La cara de Laura Escanes cuando el presentador ha revelado durante la emisión de su programa que su chico estaba con ella era un poema. Risueña, no sabía a dónde mirar. Y no ha dicho ni mu sobre esto… Cierto es que ya no oculta su relación con Álvaro de Luna. El pasado 2 de enero, sin ir más lejos, compartió su primera fotos juntos en las redes sociales. La foto recogía un momento de la Nochevieja que pasaron juntos en compañía de algunos amigos en una casa rural. Como es habitual, ella escogió su perfil de Instagram para publicar su primera imagen con su chico con un vídeo en el que ella entonaba una canción. Sin embargo, para ella no es lo mismo mostrarse con su pareja en las redes que en televisión. Un directo es un directo: la cosa impone. Y a ella se le ha notado a la legua que no quería hablar de su idilio ante los focos.

Laura y Álvaro llevaban meses haciendo vida de pareja, pero evitaban ser pillados por la prensa. La primera vez que se les pudo ver juntos fue cuando ella viajó a México cuando él se encontraba allí de gira, pero no dio pistas al respecto. SEMANA publicó las primeras fotografías de los dos en un restaurante junto a algunos amigos.

Cabe señalar que fue solo unas semanas después de anunciarse la separación de Risto y Laura cuando se confirmó que ella estaba de nuevo ilusionada. Ella no quiso dar explicaciones sobre lo que había provocado su ruptura con Risto Mejide. Él, en cabio, tomó la drástica decisión de dejar de seguirla en redes sociales tras ver las imágenes. Con este gesto quedó clara su postura. Hasta la fecha no se han devuelto el unfollow y cada uno ha seguido su camino, eso sí, remando en una misma dirección por la niña que tienen en común.

Laura ha recordado en las redes sociales «que nadie se muere por amor». Asimismo, ha aclarado que su relación con el padre de su hija estará marcada de ahora en adelante por el respeto: «Nos queremos muchísimo, lo más importante es que estemos bien, que roma, los niños y julio sufran lo menos posible y que esta situación pase cuanto antes y todo esté bien y ya está, que no pasa nada».