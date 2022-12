Laura Escanes ha hecho frente a un 2022 de lo más revolucionario. A nivel sentimental ha vivido 12 meses cargados de cambios, días especialmente complicados. Otros en cambio que le han hecho tocar el cielo con las manos. Y es que la influencer ha tratado de luchar por lo creía en todo momento, una actitud de la que asegura no arrepentirse. A pocos días de que termine el año y comience el 2023, la joven ha utilizado sus redes para compartir imágenes nunca vistas de su año. Instantes que profesionalmente han sido ‘un regalo’ y de los que no puede estar más orgullosa y otros en los que estaba completamente destrozada. No podía evitar llorar y así se puede ver en las imágenes que ahora ven la luz.

Laura Escanes mes a mes ha explicado a sus seguidores cómo se sintió entonces, haciéndonos partícipes de sus sentimientos durante esta última etapa. Sin querer, ha hecho un repaso también sobre su relación con Risto Mejide, a quien por cierto no nombra en ningún momento a lo largo de todos estos stories de Instagram. La prescriptora cuenta que en marzo comenzó un trabajo interior muy complicado, de hecho, son varias las fotos en las que se puede ver que en aquel momento Laura estaba completamente derruida. Solo cuatro semanas después, en abril, la cosa no mejoró, prueba de ello, el cumpleaños que tuvo. Si bien ese día no dio pistas a sus followers el día en cuestión, ahora ha querido ser sincera y explicar cómo se sintió ese día en el que cumplió 26 años. Al igual sobre lo duro que fue grabar su pódcast con Risto, días que resume como «MUY intensos» y también se ha lanzado a compartir un storie grabado por Álvaro de Luna, su nueva ilusión.

Laura poco a poco está dejando ver ciertos aspectos de su vida, momentos que hasta ahora había guardado en un cofre que no pensaba abrir. Este miércoles anunciaba que quería mostrarse tal y cómo es, una intención que solo unas horas después cumplía con creces. Aunque está deseosa porque empiece su nuevo año y escribir así un nuevo capítulo, Laura no reniega de todo lo vivido durante las 52 semanas de este último año. Su separación de Risto Mejide, la cual se confirmó el pasado mes de septiembre o cuando salieron sus primeras fotos con el artista solo unas semanas más tarde son solo algunos de los hechos que ha afrontado durante esta etapa. No ha sido nada fácil, pero lejos de querer esconderse, Laura se muestra a corazón abierto.