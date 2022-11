Laura Escanes ya no utiliza su pódcast para confesarse. El programa de radio que tenía con Risto Mejide sigue en el aire, tal y como ha podido saber SEMANA, aunque sí visita los espacios de otros amigos. La influencer ha sido la última invitada de Club 113′, donde ha tocado diferentes temas como las infidelidades, las redes sociales o sobre su papel como madre. Aunque en ciertos momentos se perciben sus temores a hablar o a meter la pata, Laura ha respondido a diferentes cuestiones como si sería infiel a su pareja si le pagaran 10 millones de euros, una cuestión hipotética que no todo el mundo responde de manera rotunda.

«Hay muchos matices. Es venirte muy arriba sin entrar o no en matices porque la situación es muy compleja. Digo yo, ¿no?», ha respondido la prescriptora de moda. Sin desvelar qué haría ella si alguien tocara su puerta y le hiciera una propuesta tan surrealista, Laura Escanes sí se ha mojado en lo que no aprueba en absoluto. Solo podría llegar a entender algo así si las dos partes de la pareja estuvieran de acuerdo en la traición: «A lo mejor hay gente que dice ah no, si no se va a enterar. ¿Si no se entera si lo haces? A mí eso me parece muy feo», ha comentado con gran sinceridad. Pero, ¿y si la infidelidad fuera con un famoso deseado? Laura Escanes entre risas ha dejado caer que en ese caso sí lo permitiría. «¿Y si tu pareja te dice que se va a acostar con Justin Bieber», le preguntaba uno de los presentadores, a lo que ella respondió: «Bueno, es que si no lo hace, me cabreo».

Por otro lado, Laura Escanes ha contado la razón por la que ya no se confiesa de igual manera en su cuenta de Instagram, donde solo de vez en cuando suele abrirse en canal ante sus seguidores. «Todos sabemos lo que funciona o deja de funcionar, yo he aprendido a reservarme un poco más. Siempre he sido de mostrarlo con naturalidad, pero ahora yo no soy solo yo. Puede afectar a mi entorno o a mi hija, pero si afecta a mi entorno me jode», ha comentado la influencer.

La ex de Risto no ha mencionado su ruptura y tampoco su nueva ilusión, pero sí ha hablado sobre Roma, la hija que tiene con el publicista y que sin duda es su persona favorita. «Ser madre es lo más heavy que he hecho en la vida, No sé si voy a volver a ser madre o no… lo que he vivido y lo que vivo no se puede explicar, también es muy duro, yo lo he pasado muy mal. Lo que se siente no tiene sentido. He tenido muchísimos miedos…ahora todo lo que haga o diga le puede afectar a ella. Pienso mucho más en eso dentro de mi impulsividad. También me castigo mucho por ello, pero nadie te enseña a hacerlo bien», apunta Laura sobre la etapa de maternidad, la cual comenzó hace tres años.

El miedo a equivocarse o las sensaciones de no saber cómo reaccionar a veces la desbordan, pero Laura sigue esforzándose cada día por ser su mejor versión. «Es la sensación de preguntarte todo el rato si le estoy dando todo lo que ella necesita. Pienso mucho en si será feliz. Lo que más miedo me da es su momento adolescente. Ahora se está formando y tiene un carácter ya…Desde que nació mi monotema era maternidad, hacía cursos de todo. De cómo alimentarla, qué leche darle…», finaliza.