Laura Escanes ha mostrado en sus redes sociales el momento tierra trágame que vivió en su última cita en Madrid. Ella y otras tantas influencers acudieron a un evento que contó con muchas de sus embajadoras entre las que se encontraba ella. Tras la presentación disfrutaron de un picoteo y bailaron al ritmo de la música, siendo precisamente cuando ella estaba ‘perreando’ con otra amiga cuando sin querer se levantó su sujetador. En ese momento se le pudo ver uno de sus pechos, algo de lo que ella misma se ha dado cuenta y que se ha tomado con gran humor. Si bien al bajar no hubo ningún problema, cuando Laura subió hacia arriba vio cómo su prenda interior se subía y dejaba al descubierto su seno, el cual ella ha cubierto con un emoji de corazón.

No pasó desapercibido para Laura en ese momento, de hecho, ha sido ella misma la que ha compartido este momento con sus seguidores, mostrando así su lado más natural y desenfadado. Lejos de cualquier drama, Laura no da importancia a algo así, ya que debido a su arriesgado look era algo que podía suceder y ella lo tuvo en cuenta. La prescriptora de moda lucía un traje de chaqueta con un escote vertiginoso, el cual dejaba ver parte de su brasier. Cuando empezó a bailar se preocupó de este detalle al estar entre amigos, sin imaginar que un movimiento la acabaría jugando una mala pasada. «Mi cara…pequeño accidente de ayer», escribe Laura Escanes en el universo 2.0.

Sin embargo, no fue el único momento en la noche en la que el sujetador se le subió más de lo que ella esperaba. Cuando Laura Escanes siguió bailando los tirantes volvieron a dejar al descubierto parte de su pecho una vez más, hecho que se hace evidente en la imagen que te mostramos a continuación. Eso no evitó que ella disfrutara sin parar y no dejara de bailar con sus compañeras de profesión, haciendo lo que más le gusta. Escanes ha hablado en varios ocasiones que siente verdadera pasión por este arte y una vez más se hizo evidente en una fiesta en la que se ha convertido en protagonista inesperada.

Otras famosas que han pasado por el mismo momento

No es la primera famosa a la que pasa. Cabe recordar cómo a Adriana Abenia se le escapó un pecho mientras ella posaba para los fotógrafos de un photocall, lo que le llevó a protagonizar titulares en digitales. Fue en el año 2017 y, aunque ella no se percató de lo ocurrido en ese instante, sí lo hizo solo unos minutos después, tal y como ella misma confesó a Look. «De repente veo a Kira Miró alzar los brazos y a moverlos como una mosca en una piscina que se está ahogando y yo: ‘guao, tiene que ser algo muy importante’ y de repente me señala con el dedo el escote y cuando me miro digo: ‘Oh Dios mío’. Me puse roja como un tomate, no sabía donde meterme y, encima, de los fotógrafos, nadie fue capaz de decirme nada. Yo decía: ‘qué guapa debo de estar, qué milagro han hecho, que están todos disparándome’, pero no, ahí estaban ellos, disparando a su presa», dijo la presentadora.