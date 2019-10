3 Las contracciones ha sido el dolor más fuerte que ha sentido nunca

Laura Escanes quiso hacer una reflexión sobre la nueva etapa que está viviendo: «El posparto y sus sombras. He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los “¿lo estaré haciendo bien?” más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar. Y a la vez desde que llegó Roma no puedo ser más feliz. Cuando la tengo encima y escucho sus suspiros se me pasa todo 💖 ¿Cómo se puede querer tanto y tan rápido?». Un mensaje que se convirtió en viral a los pocos minutos.